خسروی وفا: ایران و تاجیکستان یک روح هستند در دو جسم

ذوالفقار گل احمد زاده احمد رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان صبح امروزضمن بازدید از موزه ملی ورزش،المپیک و پارالمپیک با رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در ابتدای این نشست محمود خسروی وفا رئیس کمیته ملی المپیک ضمن خیر مقدم به ذوالفقار گل احمد زاده و هیات همراه ابراز داشت:در سفری که به کشور تاجیکستان داشتیم از مهمان نوازی و محبت شما کمال تشکر را دارم چرا که به هیچ وجه احساس نکردیم در کشور دیگری هستیم و سلام بنده را به رئیس کمیته ملی المپیک کشورتان برسانید.
وی ادامه داد:براساس تفاهمنامه ای که بین دو کمیته امضا شد امیدواریم در بخش های آکادمی،پزشکی ورزشی و  فدراسیون ها نیز همکاری و تبادل تجربیات داشته باشیم بخصوص که طی بازدیدی که از آکادمی ملی المپیک خواهید داشت بخوبی از امکانات ما در آکادمی ملی المپیک مطلع خواهید شد .
خسروی وفا ادامه داد:بعد از تجاوزی که به کشور مان صورت گرفت تاجیکستان جزو اولین کشورهایی بود که ضمن محکومیت آن با ملت و دولت ایران اعلام همبستگی کرد که این امر خود بیانگر آنست که مناسبات و تعاملات بین دو کشور فراتر از مسائل تاریخی و فرهنگی است که بسیار برای ما ارزشمند بود .
در ادامه دکتر مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته نیز ضمن خاطره انگیز دانستن سفر به تاجیکستان عنوان داشت: دو کشور ایران و تاجیکستان در بسیاری  از زمینه ها می توانند مناسبات ورزشی خوبی داشته باشند در زمینه تبادل مربی و اردو های مشترک  و یا تورنمنت های یکدیگردر رشته هایی مثل جودو و بوکس ما می توانیم از تجربیات شما استفاده و در رشته هایی مثل تکواندو،کشتی  و وزنه برداری نیز می توانیم تجربیات خود را در اختیارتان قرار دهیم.
وی ادامه داد:بعد از بازگشت از تاجیکستان و صحبت هایی که با برخی روسای فدراسیون ها داشتیم بر افزایش روابط ورزش بین دو کشور علاقه مند بودند که این امر خود موید اشتراکات فرهنگی و حس مشترکی است که بین دو کشور وجود دارد .
سپس رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان ضمن تشکر از مهمان نوازی کمیته ملی المپیک تصریح کرد:قبل از سفر به ایران رئیس کمیته ملی المپیک به من عنوان داشت حتما سلامشان را بشما برسانم و ضمن دعوت از شما برای سفر به تاجیکستان، به شخصه  باید بگویم هر وقت قصد سفر به ایران را داریم با استقبال و همراهی بسیاری از مسئولین ورزشی کشور خود مواجه می شویم .
وی ضمن خواندن شعر "رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرود آ که خانه خانه توست" عنوان داشت: بدون تردید ما هم در سفر به ایران همین احساس را داشته و  هدفمان از افزایش تعاملات و مناسبات ورزشی اینست که بتوانیم از تجربیات موفق المپیکی و ورزشی شما برای رشد و ارتقا ورزش خود استفاده کنیم چرا که ورزش وسیله ای است برای گسترش صلح و دوستی و مردم خود را از مردم ایران جدا نمی دانیم و قطعا تجارب شما نقش بسزایی در کمک به رشد ورزش ما خواهد داشت .
در خاتمه از سوی رییس کمیته ملی المپیک مجموعه آلبوم عکس نفیسی از نقاشی های مرحوم استاد فرشچیان به رئیس کمیته کار با جوانان و ورزش جمهوری تاجیکستان اهدا گردید که پس از حضور در مراسم جشن تولد مدال آوران المپیک از آکادمی ملی المپیک نیز بازدید به عمل آورد.

 

