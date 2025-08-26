En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رونمایی یک روزنامه نگار از توهین بزرگ تر به فردوسی

نگاه حاشیه ای یک روزنامه نگارِ به نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصویر و فیلمی معنادار با خود به همراه داشت.
کد خبر: ۱۳۲۴۸۲۶
| |
667 بازدید
به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، دبیر اجتماعی تابناک، که امروز میهمان نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، متناسب با موضوعات روز، عکسی و فیلمی را به عنوان حاشیه‌ای از این نشست در صفحه مجازی خود منتشر کرد.
 
محمدی ابتدا در فیلمی که هوای گرم محل نشست و استفاده خبرنگاران از پوشه پلاستیکی را برای باد زدن خود نشان می‌داد، طعنه‌ای به ناترازی انرژی زد و نوشت: «جبران سنتی ناترازی انرژی در جلسه واقعاً داغ وزیر ارشاد.»
تعداد بازدید : 77
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
 
محمدی که خود، شاعر و غزلسراست، سپس تصویر دیگری از حاشیه جلسه منتشر کرد که در آن، نوشته‌های روی وسایل پذیرایی به خط انگلیسی بود و این موضوع را نیز دستمایه‌ای برای پرداختن به داستان توهین یک بلاگر به فردوسی قرار داد. او نوشت: «با این که دیگر کار از این حرف‌ها گذشته، ولی این عکس، با کلی نوشتار انگلیسی، آن هم دور میز دیدار با وزیر فرهنگ مملکت، توهین بزرگ‌تر و عملیاتی‌تری است به فردوسی تا چرندیات آن خانم.»
رونمایی یک روزنامه نگار از توهین بزرگ تر به فردوسی
طعنه او در واقع به روند تاریخی زبان و خط فارسی بعد از خون دل خوردن های فردوسی، شرایط امروز و عملکرد ضعیف نهادهای مرتبط، برمی گردد که اگر امروز این شاعر بزرگ، دوباره پا به عرصه هستی بگذارد، و شرایط زبانی و نوشته های جدید را ببیند، چقدر حالش گرفته خواهد شد. در حالی که زبان فارسی می توانست جایگاهی ویژه تر حتی در عرصه بین الملل داشته باشد.
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
حاشیه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مهدی محمدی کلاسر روزنامه نگار عکس و فیلم
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وزارتخانه ۱۲ دلاری در ایران!
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود
«جنگ» با پزشکیان چه کرد؟
برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
روسیه پیش نویس قطعنامه تمدید «مکانیسم ماشه» را به شورای امنیت ارائه داد/ «وال استریت ژورنال»: رأی نمی‌آورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۲۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۵ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
توهین زشت مجری صداوسیما به کارشناس مشهور  (۵۷ نظر)
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!  (۵۲ نظر)
tabnak.ir/005YeA
tabnak.ir/005YeA