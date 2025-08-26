رونمایی یک روزنامه نگار از توهین بزرگ تر به فردوسی

به گزارش تابناک، مهدی محمدی کلاسر، دبیر اجتماعی تابناک، که امروز میهمان نشست خبری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، متناسب با موضوعات روز، عکسی و فیلمی را به عنوان حاشیهای از این نشست در صفحه مجازی خود منتشر کرد.
محمدی ابتدا در فیلمی که هوای گرم محل نشست و استفاده خبرنگاران از پوشه پلاستیکی را برای باد زدن خود نشان میداد، طعنهای به ناترازی انرژی زد و نوشت: «جبران سنتی ناترازی انرژی در جلسه واقعاً داغ وزیر ارشاد.»
محمدی که خود، شاعر و غزلسراست، سپس تصویر دیگری از حاشیه جلسه منتشر کرد که در آن، نوشتههای روی وسایل پذیرایی به خط انگلیسی بود و این موضوع را نیز دستمایهای برای پرداختن به داستان توهین یک بلاگر به فردوسی قرار داد. او نوشت: «با این که دیگر کار از این حرفها گذشته، ولی این عکس، با کلی نوشتار انگلیسی، آن هم دور میز دیدار با وزیر فرهنگ مملکت، توهین بزرگتر و عملیاتیتری است به فردوسی تا چرندیات آن خانم.»
طعنه او در واقع به روند تاریخی زبان و خط فارسی بعد از خون دل خوردن های فردوسی، شرایط امروز و عملکرد ضعیف نهادهای مرتبط، برمی گردد که اگر امروز این شاعر بزرگ، دوباره پا به عرصه هستی بگذارد، و شرایط زبانی و نوشته های جدید را ببیند، چقدر حالش گرفته خواهد شد. در حالی که زبان فارسی می توانست جایگاهی ویژه تر حتی در عرصه بین الملل داشته باشد.