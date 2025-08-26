در شرایطی که بسیاری از کسب ‌و کارها در تلاش برای بقا هستند و توسعه اقتصادی با موانع جدی روبه ‌رو است، برخی مجموعه‌ها با نگاهی هوشمندانه، مسیر ارتقا را از دل محدودیت‌ها یافته‌اند. رویکردهایی چون افزایش تدریجی منابع انسانی، شکل ‌گیری زیرمجموعه‌های تخصصی و حرکت به سمت خودکفایی در تولید تجهیزات، از جمله عواملی هستند که نه تنها برخی شرکت‌ها را از رکود جدا کرده،‌ بلکه در مسیر رشد قرار داده است؛ اگرچه با سرعتی کمتر اما با پایداری بیشتر.

شرکت پردازشگران فلز تیام از جمله مجموعه‌هایی است که ضمن عبور از بحران‌های اقتصادی، توانسته گام‌هایی در جهت توسعه فنی و ساخت داخل بردارد. از راه‌اندازی شرکت تیام الکترونیک تا طراحی و تولید بدنه‌های فلزی در حوزه بانکی، پزشکی و زیرساخت‌های نظامی، این شرکت توانسته سهمی در مسیر خودکفایی صنعتی کشور ایفا کند. ایجاد آکادمی مدیران ۳۶۰ درجه تیام و تقویت روحیه منابع انسانی نیز از دیگر اقدامات موثر این مجموعه در سال‌های اخیر بوده است.

در این مراسم که با حمایت نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، بیش از ۱۰۰ مدیر شایسته از بخش‌های مختلف صنعت و اقتصاد کشور مورد تقدیر قرار گرفتند. مهندس مهدی جهان، موسس گروه تیام به ‌عنوان یکی از چهره‌های برتر این دوره شناخته شد؛ مدیری که توانسته است مجموعه خود را از بحران عبور داده و در فضایی سخت، مسیر متفاوتی برای ادامه فعالیت‌های صنعتی و توسعه بازار ترسیم کند. گروه تیام با تمرکز بر نوآوری، تلاش دارد خدمات و محصولات خود را با نگاهی متفاوت و متناسب با نیازهای روز ارائه دهد.

