پرونده اتهامات میرسلیم به نمایندگان به کجا رسید؟

محمد بیات، عضو هیئت رئیسه نظارت بر رفتار نمایندگان، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره زمان و موضوعات مورد بررسی در جلسات این هیئت گفت: جلسه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، روز یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
وی درباره پرونده مرتبط با اظهارات مصطفی میرسلیم که در آن برخی اتهامات متوجه نمایندگان مجلس شده بود، اظهار داشت: بعضی از این پروندهها مختومه شدهاند. البته آن دسته از پروندههایی که مربوط به دورهی ما و مجلس فعلی نبوده و مربوط به مجالس قبل است، فعلا بررسی نشدهاند.
بیات تأکید کرد: ما فقط پروندههایی را بررسی میکنیم که به دورهی فعلی مجلس مربوط میشوند.
عضو هیئت رئیسه نظارت بر رفتار نمایندگان همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اعلام جرم اخیر دادستانی علیه یکی از نمایندگان تهران و جزئیات این موضوع گفت: ما صرفاً مسائلی را بررسی میکنیم که در حوزهی وظایف داخلی هیئت قرار دارد. برخی از پروندهها که اهمیت بیشتری دارند، به صورت رسمی اعلام میشوند.
وی در پایان توضیح داد: برخی از پروندهها شاکی حقیقی دارند و برخی دیگر شاکی حقوقی. هر دو نوع پرونده مورد بررسی قرار میگیرند. در خصوص شاکیان حقوقی، حکم صادره قطعی است و در پروندههایی با شاکی حقیقی، موضوع برای پیگیری ارجاع داده میشود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید