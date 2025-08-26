پاسخ احتمالی آمریکا به قطعنامه روسیه درباره ایران

به گزارش خبرنگار روزنامه آمریکایی، احتمالاً پیش‌نویس روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره برجام رأی کافی برای تصویب را به دست نمی‌آورد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بعد از گزارش‌های رسانه‌ای درباره پیش‌نویس جدید روسیه برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که گفته می‌شود بندی دارد که امکان استفاده اروپایی‌ها از سازوکار «بازگشت خودکار تحریم‌ها» (اسنپ‌بک) علیه ایران را در آینده از بین می‌برد، خبرنگار وال‌استریت ژورنال لارنس نورمن امروز در پیامی در ایکس گزارش داده که به او گفته شده احتمالاً سه کشور اروپایی طرف برجام و آمریکا این پیش‌نویس را رد خواهند کرد.

به تحلیل او، بعید است این پیش‌نویس بتواند در شورای امنیت سازمان ملل ۹ رأی مثبت لازم برای تصویب را به دست آورد و بنابراین نیازی به وتو هم نخواهد داشت.

خبرنگار آمریکایی دیشب هم در ایکس خبر داد که در سند ارائه شده توسط روسیه آمده «تصمیم گرفته می‌شود که برای دوره تمدید مشخص‌شده در بند اول این قطعنامه، هرگونه بررسی محتوایی مسائل مرتبط با اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ و برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به حالت تعلیق درآید».

نورمن مدعی شده وجود این بند در سند روسیه موجب خواهد شد که سه کشور اروپایی اعتمادی به نیت روسیه نداشته باشند.

وی این بند را اینطور تفسیر کرد که کلید زدن مکانیسم اسنپ‌بک و مباحثات پیرامون آن مشمول عبارت «بررسی‌های محتوایی مسائل مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام» می‌شود و بنابراین بایستی در دوره تمدید به حالت تعلیق درآید.

با این حال، اذعان کرده که این تفسیر ممکن است نادرست باشد و افزوده منتظر شنیدن نظرات سایر کارشناسان در خصوص این بند از سند پیشنهادی روسیه است.

سازوکار اسنپ‌بک به هر یک از طرف‌های برجام اجازه می‌دهد در صورت ادعای نقض تعهدات توسط ایران، تحریم‌های سازمان ملل را به‌صورت خودکار و بدون نیاز به رأی‌گیری جدید در شورای امنیت بازگرداند. این ابزار تا اکتبر ۲۰۲۵ معتبر است و انقضای قطعنامه، آن را غیرفعال خواهد کرد.

سه کشور اروپایی که از طرف‌های اصلی برجام هستند، اخیراً به دلیل پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران تهدید کرده‌اند که اسنپ‌بک را فعال خواهند کرد تا ایران را به بازگشت به مذاکرات احیای برجام وادار کنند.

ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌های یکجانبه این کشور، با توجه به نقض عهد کشورهای اروپایی در عمل به تعهداتشان، برخی از تعهدات خود ذیل توافق را کاهش داد.

روسیه و چین، به عنوان متحدان نزدیک ایران، با فعال‌سازی اسنپ‌بک مخالف‌اند و آن را ابزاری برای فشار غیرمنصفانه غربی‌ها می‌دانند.