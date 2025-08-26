En
پیام صریح سرلشکر موسوی به ارتش پاکستان

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگوی تلفنی با فرمانده ارتش پاکستان، از آمادگی کشورمان برای ریشه‌کن کردن تروریسم و امن‌سازی مرزهای مشترک دو کشور خبر داد.
پیام صریح سرلشکر موسوی به ارتش پاکستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران، در گفت‌وگوی تلفنی با فیلد مارشال «عاصم منیر» فرمانده ارتش پاکستان، ضمن ابراز همدردی با مردم این کشور به دلیل خسارات و آسیب‌های ناشی از سیل اخیر اظهار کرد: هر کمکی که در توان نیرو‌های مسلح ما باشد، با افتخار برای برادران عزیزمان در پاکستان انجام خواهیم داد.

سرلشکر موسوی در ادامه درباره موضوعات دوجانبه ایران و پاکستان عنوان کرد: ارتباطات بسیار خوبی بین دو کشور در سطوح مختلف به‌ویژه در سطح عالی برقرار است که می‌توان آن را مصداق روابط برادرانه دانست.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح همچنین با اشاره به لزوم تأمین امنیت مرز‌های مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد: متأسفانه تحرکات گروه‌های تروریستی در هر دو سوی مرز افزایش یافته است و ما آمادگی داریم که برای ریشه‌کنی تروریسم در این منطقه و امن‌سازی مرز‌های مشترک، همکاری کنیم.

وی با قدردانی از مواضع و حمایت‌های پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: انتظار داریم که در سایه این همکاری‌های دوجانبه، اقدام عملی علیه تروریست‌ها صورت پذیرد؛ البته اقداماتی در گذشته صورت گرفته است که باید افزایش یابد و عقب‌ماندگی‌ها جبران شود.

فرمانده ارتش پاکستان نیز در این تماس تلفنی، ضمن قدردانی از ابراز همدردی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح ایران با ملت پاکستان، شهادت کارکنان فراجا در سیستان و بلوچستان را تسلیت گفت.

فیلد مارشال عاصم منیر در پایان گفت: ما در زمینه امنیت مرز‌ها کاملاً با شما هم‌عقیده هستیم. باید مرز پاکستان و ایران را به مرز دوستی، برادری و توسعه اقتصادی بدل کنیم و حتماً با همکاری همدیگر این کار را انجام خواهیم داد.

