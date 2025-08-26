En
این دختر هم شفا می دهد، هم آینده را می‌بیند؛ او "نور" است

این دختر خانم ایرانی همه چیز بلد است؛ هم شفا می دهد، هم آینده را می‌بیند و هم پول در می آورد؛ او می‌گوید "نور" است.
این دختر هم شفا می دهد، هم آینده را می‌بیند؛ او

در کهکشان بی‌انتهای مجازی، جایی که فیلترهای نوری قلب‌ها را تسخیر می‌کنند، ستاره‌ای گویا درخشیده! 

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک،  بانوی مرموز، با چکش کوچکش و زمزمه‌ی همیشگی «من نور هستم، من نور هستم»، ادعا می‌کند که بیماری‌ها را شفا می‌دهد، آینده را پیش‌بینی می‌کند و حتی قرار است سال ۲۰۳۰ با فرازمینی‌ها چای کیهانی بنوشد! اما این قصه‌ی پرنور، از لایوهای اینستا تا دایرکت‌های میلیونی، ماجراهایی دارد که خنده‌دارتر از طنز کمدین‌های وایرال است!

ماریتا، در لباسی که انگار از کهکشان آندرومدا قرض گرفته، با لبخندی مهربانانه از مخاطبانش می‌خواهد: «من را به اشتراک بگذارید تا نور به همه برسد!» او وعده می‌دهد که راز مشکلات زندگی، از سردرد تا دل‌شکستگی، در جلسات شفابخشی‌اش نهفته است. اسم دقیقش مشخص نیست اما رسمش کاملا مشخص است.

 

نور و چکش

 گاهی با چکشی زیر پای بیماران می‌کوبد، گاهی دست‌وپایشان را چنان می‌مالد که انگار قالیچه علاءالدین را صیقل می‌دهد! اما این فقط شروع ماجراست. ماریتا قسم می‌خورد که اجنه و موجودات ماورایی را قبول ندارد و می‌گوید: «این‌ها فقط سایه خوبی‌ها و بدی‌های درون ماست!» حکمتش چیست؟ نور کیهانی، نه جن و پری!

او مخاطبان را به «شناخت خود واقعی» دعوت می‌کند، گویی هزاران سال است که ما از خودمان گم‌شده‌ایم و از محل گم شدن ما خبر دارد. اما این سفر معنوی، مسیری پرپیچ‌وخم دارد: از پست اینستا به دایرکت، از دایرکت به کانال تلگرامی با جمعی عضو! ناگهان، با برنامه‌ای «معجزه‌مانند» روبه‌رو می‌شوید: دوره‌ای ۱۸ میلیون تومانی که به لطف قلب رئوف ماریتا، برای شما فقط ۲ میلیون شده! کافی است پول واریز کنید تا در افاضات کیهانی‌اش شریک شوید. یکی از هوادارانش در کامنت‌ها نوشته: «با یه جلسه، افسردگیم غیبش زد!» اما منتقدی در پاسخ داده: «جیبم هم غیبش زد، این دیگه چه نوریه؟»

این دختر هم شفا می دهد، هم آینده را می‌بیند؛ او

ماریتا حالا ظاهرا دفتری شیک دارد، پر از شمع، کریستال و عطرهای عرفانی!  مراجعان با امید وارد می‌شوند و با جیب سبک خارج می‌شوند. عجیب است هنوز عده ای حاضرند برای شفا گرفتن از یک بیمار، هزینه کنند.

 

او چیست؟

او مدعی است که در ۲۰۳۰ با فرازمینی‌ها ملاقات خواهد کرد و پیام‌های نجات‌بخش بشریت را تحویل خواهد گرفت. یکی از کاربران طناز در تلگرام نوشته: «اگه فرازمینی‌ها این چکش رو ببینن، با اولین سفینه فرار می‌کنن!»

این دختر هم شفا می دهد، هم آینده را می‌بیند؛ او

 ماریتا ترکیبی است از مبهمات و موهومات کلی، نمایش‌های فانتزی و بازاریابی دیجیتال و در مجموع همه چیز و هر کاری برای پول و فالور. ادعاهایش، از شفابخشی با چکش تا گپ‌وگفت با موجودات فضایی، بیشتر به داستان‌های علمی‌تخیلی شبیه است. اما نمی‌توان انکار کرد که او با شعار «من نور هستم» و دایرکت‌های پرزرق‌وبرق، خلاها نیازهای معنوی جامعه را هدف گرفته و امپراتوری کوچکی ساخته.

برای خودش همایش می‌گذارد و بازار خوبی به راه انداخته است. همچنان می‌تازد؛ بی‌هیچ مزاحمی.

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
13
پاسخ
واقعا چه باید گفت ؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
تو ایتا هم از این قبیل افراد هستند.
چند وقت پیش یکی از همکارانم خیلی لاغر شده بود، ازش پرسیدم چه کار کردی، لینک یک کانال تو ایتا را بهم داد گفت خانومی است که رژیم می دهد.
پیام دادم به تون خانوم ۱۰۰ تومان گرفت تا رژیم دهد.
بعد من را داخل گروهی عضو کرد که به جز من ۳۳۰ نفر دیگه هم عضو شدند یعنی حدود ۳۳ میلیون در یک ماه
بعد هم گفت امروز فقط میوه بخورید، فردا فقط هویج بخورید، پس فردا عدس بخورید و خلاصه...
ابدا کسی از این خانوم نخواست مدرکی ارائه بدهد یا هر چیز دیگری. اینم یه جورش بود. گفتم بدانید به عدد آدم ها راه هست برای پول درآوردن
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
منم نورم. درخشان تر از ماریتا
اما دکان باز نکردم،نورم به هم رایگان می رسد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
18
پاسخ
شما هم ناخواسته تبليغش را انجام دادي .... به نظر ميرسه اسكيزوفرني داشته باشه يا هر بيماري كه طرف را متوهم ميكنه
grgtret
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
2
8
پاسخ
تابناک خب با این خبر داری بدتر معروفش میکنی که
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
2
پاسخ
اونا که جیبشون خالی میشه مستحق همینن،بنده فوق تخصص هستم بارها نطر کارشنلسی فرستادم منتشر نمیکنی،یه سری کامنتهای عامه پسند منتشر میکتی.البته بستر این ادعاها اماده س که اینا همچی ادعاهایی دارن، ایراد به وزارت بهداشت و درمان هم وارده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
3
پاسخ
انسان موقع غرق شدن حتی به روی برگهای روی آب چنگ میزند به امید نجات.این خانم همان برگ روی آب هست.
قصه پر درد زندگی خیلی از ما ایرانی ها..........
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
1
پاسخ
متنتون با زیرکی خاصی بیشتر شبیه یک رپرتاژ آگهی است تا افشاگری از یک شیاد!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
کلا مخها مشکل پیدا کرده این به دلیل نرسیدن ویتامین هست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
هنوز هم یکسری نادان و خرافاتی وجود دارند.. البته این از عدم ایمان به خدا و قرآن می باشد..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
در طول تاریخ از این بیماران دچار صرع لوب گیجگاهی زیاد بودند. بعضیها شانس آوردن و کلی مرید پیدا کردند حتی بعد از مرگشون. بعضیها هم بدشانسی . البته در قرون اخیر با توجه به رشد آگاهیها و دسترسی به منابع شانس موفقیت دراز مدت تقریبا صفر است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
البته مقصر این خانم نیست مقصر کسانی هستند که حرف این بیماران شیزوفرنی و خودشیفته را باور می کنند و حتی برای آن پول هم می دهند

خدا برای هر دردی یک درمان و روش عقلانی گذاشته است و اگر هم بخواهد دعای کسی را مستجاب کند استجابت را در دل همین روش عقلانی قرار می دهد و هیچگاه پول را مستقیما از آسمان نمی فرستد
