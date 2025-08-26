در کهکشان بیانتهای مجازی، جایی که فیلترهای نوری قلبها را تسخیر میکنند، ستارهای گویا درخشیده!
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بانوی مرموز، با چکش کوچکش و زمزمهی همیشگی «من نور هستم، من نور هستم»، ادعا میکند که بیماریها را شفا میدهد، آینده را پیشبینی میکند و حتی قرار است سال ۲۰۳۰ با فرازمینیها چای کیهانی بنوشد! اما این قصهی پرنور، از لایوهای اینستا تا دایرکتهای میلیونی، ماجراهایی دارد که خندهدارتر از طنز کمدینهای وایرال است!
ماریتا، در لباسی که انگار از کهکشان آندرومدا قرض گرفته، با لبخندی مهربانانه از مخاطبانش میخواهد: «من را به اشتراک بگذارید تا نور به همه برسد!» او وعده میدهد که راز مشکلات زندگی، از سردرد تا دلشکستگی، در جلسات شفابخشیاش نهفته است. اسم دقیقش مشخص نیست اما رسمش کاملا مشخص است.
نور و چکش
گاهی با چکشی زیر پای بیماران میکوبد، گاهی دستوپایشان را چنان میمالد که انگار قالیچه علاءالدین را صیقل میدهد! اما این فقط شروع ماجراست. ماریتا قسم میخورد که اجنه و موجودات ماورایی را قبول ندارد و میگوید: «اینها فقط سایه خوبیها و بدیهای درون ماست!» حکمتش چیست؟ نور کیهانی، نه جن و پری!
او مخاطبان را به «شناخت خود واقعی» دعوت میکند، گویی هزاران سال است که ما از خودمان گمشدهایم و از محل گم شدن ما خبر دارد. اما این سفر معنوی، مسیری پرپیچوخم دارد: از پست اینستا به دایرکت، از دایرکت به کانال تلگرامی با جمعی عضو! ناگهان، با برنامهای «معجزهمانند» روبهرو میشوید: دورهای ۱۸ میلیون تومانی که به لطف قلب رئوف ماریتا، برای شما فقط ۲ میلیون شده! کافی است پول واریز کنید تا در افاضات کیهانیاش شریک شوید. یکی از هوادارانش در کامنتها نوشته: «با یه جلسه، افسردگیم غیبش زد!» اما منتقدی در پاسخ داده: «جیبم هم غیبش زد، این دیگه چه نوریه؟»
ماریتا حالا ظاهرا دفتری شیک دارد، پر از شمع، کریستال و عطرهای عرفانی! مراجعان با امید وارد میشوند و با جیب سبک خارج میشوند. عجیب است هنوز عده ای حاضرند برای شفا گرفتن از یک بیمار، هزینه کنند.
او چیست؟
او مدعی است که در ۲۰۳۰ با فرازمینیها ملاقات خواهد کرد و پیامهای نجاتبخش بشریت را تحویل خواهد گرفت. یکی از کاربران طناز در تلگرام نوشته: «اگه فرازمینیها این چکش رو ببینن، با اولین سفینه فرار میکنن!»
ماریتا ترکیبی است از مبهمات و موهومات کلی، نمایشهای فانتزی و بازاریابی دیجیتال و در مجموع همه چیز و هر کاری برای پول و فالور. ادعاهایش، از شفابخشی با چکش تا گپوگفت با موجودات فضایی، بیشتر به داستانهای علمیتخیلی شبیه است. اما نمیتوان انکار کرد که او با شعار «من نور هستم» و دایرکتهای پرزرقوبرق، خلاها نیازهای معنوی جامعه را هدف گرفته و امپراتوری کوچکی ساخته.
برای خودش همایش میگذارد و بازار خوبی به راه انداخته است. همچنان میتازد؛ بیهیچ مزاحمی.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.