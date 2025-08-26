En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گفتگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه درباره مذاکرات

وزیر امورخارجه ترکیه گفت که در دیدار با همتای ایرانی خود در جده در مورد مذاکرات هسته‌ای متوقف شده بین تهران و واشنگتن گفت‌وگو کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۷۵
| |
291 بازدید
گفتگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه درباره مذاکرات

«سید عباس عراقچی» و «هاکان فیدان» وزیران امورخارجه ایران و ترکیه روز دوشنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فیدان به خبرنگاران گفت: ایران با اروپا در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگوهایی داشته است و با آمریکا نیز مذاکراتی انجام داده که در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.

وی ادامه داد: من با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مکالمات تلفنی داشتم. ما (با همتای ایرانی) نیز در مورد این موضوع گفت‌وگو کردیم، ما این فرصت را داشتیم که این دستور کار جدید را با توجه به برخی اظهارات از آنجا (از آمریکا) ارزیابی کنیم.

همچنین وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و ریاست فعال این کشور بر سازمان همکاری اسلامی، خواستار تقویت ظرفیت‌های مشترک جهان اسلام برای مقابله با پروژه‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین شد.

بنابر اعلام وزارت امورخارجه ایران، در ادامه، آخرین روند همکاری‌های دوجانبه میان تهران و آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و ۲ وزیر بر روابط راهبردی و مستمر ۲ کشور، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی نظیر تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و تبادلات منطقه‌ای تاکید کردند.

 دو طرف علاوه‌براین، بر اهمیت برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی روابط ایران و ترکیه به‌عنوان گامی عملی در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترکیه ایران وزیر امور خارجه ترکیه خبر فوری گفتگو مذاکرات هسته ای
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محور گفت وگوی تلفنی عراقچی و همتای مصری اش چه بود؟
اظهارنظر روس‌ها پس از پایان مذاکرات با اوکراین در ترکیه
ایران مسیر جدیدی برای توافق هسته‌ای با آمریکا پیشنهاد کرد
امیدواری مقام آمریکایی به ادامه مذاکرات با ایران
احیای برجام در دستور کار ترامپ و نخست‌وزیر قطر
بازی خطرناک اروپا: ماشه برجام، یا گفتگوی بی‌نتیجه؟
واکنش وزارت خارجه ایران به اظهارات وزیر خارجه ترکیه
چاووش‌اوغلو: جلوی تراژدی در ادلب را گرفتیم
گفتگوی نتانیاهوباترامپ درباره جنگ غزه وایران وسوریه
ترکیه و یونان برای پرهیز از درگیری گفتگو می کنند
نقش‌آفرینی ترکیه در برخی تحرکات افراطی قومی در ایران
توافق ایران و آژانس برای ادامه گفت‌وگوهای فنی
موضع‌گیری خصمانه وزیر خارجه ترکیه علیه ایران
ترکیه از موضع خود در مدیترانه شرقی عقب نشینی نکرده
ترکیه:به‌رغم‌اختلافات با‌روسیه،‌به‌همکاری ادامه‌می‌دهیم
رایزنی وزیران خارجه ایران و ترکیه در مورد بحران اوکراین
چاووش‌اوغلو: تنها راه‌حل لیبی راه‌حل سیاسی است
ترکیه:با‌روسیه،آمریکاوایران‌درباره‌سوریه‌همکاری‌می‌کنیم
ابراز تمایل ترکیه برای بهبود روابط با ایران
جنگ یمن می تواند نقطه آغاز گفت وگوهای ایران و آمریکا باشد؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
تلویزیون ژاپن: وقتی روسیه از کمک اسرائیل ناامید شد، سراغ ایران رفت!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۷ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۷ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۲ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۳ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YdL
tabnak.ir/005YdL