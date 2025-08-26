گفتگوی عراقچی با وزیر امور خارجه ترکیه درباره مذاکرات

«سید عباس عراقچی» و «هاکان فیدان» وزیران امورخارجه ایران و ترکیه روز دوشنبه در حاشیه نشست سازمان همکاری اسلامی در جده عربستان با یکدیگر دیدار و گفت‌وگو کردند.



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فیدان به خبرنگاران گفت: ایران با اروپا در مورد مذاکرات هسته‌ای گفت‌وگوهایی داشته است و با آمریکا نیز مذاکراتی انجام داده که در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.

وی ادامه داد: من با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا مکالمات تلفنی داشتم. ما (با همتای ایرانی) نیز در مورد این موضوع گفت‌وگو کردیم، ما این فرصت را داشتیم که این دستور کار جدید را با توجه به برخی اظهارات از آنجا (از آمریکا) ارزیابی کنیم.

همچنین وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که در این دیدار، عراقچی با قدردانی از نقش ترکیه در حمایت از ملت فلسطین و ریاست فعال این کشور بر سازمان همکاری اسلامی، خواستار تقویت ظرفیت‌های مشترک جهان اسلام برای مقابله با پروژه‌های توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی و دفاع از آرمان فلسطین شد.

بنابر اعلام وزارت امورخارجه ایران، در ادامه، آخرین روند همکاری‌های دوجانبه میان تهران و آنکارا مورد بررسی قرار گرفت و ۲ وزیر بر روابط راهبردی و مستمر ۲ کشور، بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های کلیدی نظیر تجارت، انرژی، حمل‌ونقل، امنیت مرزی و تبادلات منطقه‌ای تاکید کردند.

دو طرف علاوه‌براین، بر اهمیت برگزاری هرچه سریع‌تر شورای عالی روابط ایران و ترکیه به‌عنوان گامی عملی در تعمیق روابط دو کشور تأکید کردند.