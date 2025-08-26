فرار برادر اسیدپاش

روز گذشته زنی افغانستانی با مراجعه به پلیس از برادرش به اتهام اسیدپاشی شکایت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایران، او گفت: «مدتها بود که با برادرم اختلاف شدیدی داشتم و او مدام برایم دردسر ایجاد میکرد تا اینکه یک شب به خانه ما آمد و وقتی دوباره دعوایمان شد ناگهان محتویات ظرفی را که در دست داشت روی صورتم پاشید و فرار کرد. با ریختن مواد ناگهان احساس سوختگی شدیدی کردم و فریاد میزدم سوختم سوختم که همسایهها به کمکم آمدند و مرا به بیمارستان رساندند.»
او ادامه داد: «وقتی در بیمارستان بودم، برادرم پیام داد اگر شکایت کنم مرا میکشد. من هم از ترسم حرفی نزدم. اما بعد از مدتی متوجه شدم چشمهایم بشدت آسیب دیده و کمبینا شدهام. برادرم نیز فرار کرده و احتمال میدهم به افغانستان رفته باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم شکایت کنم.»
به دنبال شکایت این زن، به دستور بازپرس جنایی تحقیقات آغاز شد و بررسیها از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی ادامه دارد
