اسیدپاشی روی خواهر به دلیل اختلاف خانوادگی

روز گذشته زنی افغانستانی با مراجعه به پلیس از برادرش به اتهام اسیدپاشی شکایت کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایران، او گفت: «مدت‌ها بود که با برادرم اختلاف شدیدی داشتم و او مدام برایم دردسر ایجاد می‌کرد تا اینکه یک شب به خانه ما آمد و وقتی دوباره دعوایمان شد ناگهان محتویات ظرفی را که در دست داشت روی صورتم پاشید و فرار کرد. با ریختن مواد ناگهان احساس سوختگی شدیدی کردم و فریاد می‌زدم سوختم سوختم که همسایه‌ها به کمکم آمدند و مرا به بیمارستان رساندند.»

او ادامه داد: «وقتی در بیمارستان بودم، برادرم پیام داد اگر شکایت کنم مرا می‌کشد. من هم از ترسم حرفی نزدم. اما بعد از مدتی متوجه شدم چشم‌هایم بشدت آسیب دیده و کم‌بینا شده‌ام. برادرم نیز فرار کرده و احتمال می‌دهم به افغانستان رفته باشد. به همین دلیل تصمیم گرفتم شکایت کنم.»

به دنبال شکایت این زن، به دستور بازپرس جنایی تحقیقات آغاز شد و بررسی‌ها از سوی کارآگاهان اداره شانزدهم پلیس آگاهی ادامه دارد