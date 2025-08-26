En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بسته شدن مسیر جنوبی جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز

جانشین پلیس راه اعلام کرد: مسیر جنوب به شمال جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز مسدود می‌شود.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۶۴
| |
309 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، یکم شهریورماه، مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به منظور کنترل ترافیک مسدود خواهد شد.

وی همچنین افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، نیز مسیر پل زنگوله در جهت شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی این محدوده ادامه یابد.

محبی تاکید کرد: این اقدامات با هدف روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این محور پرتردد صورت گرفته است و از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمایی، سفری ایمن داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
جاده چالوس مسدود راهنمایی رانندگی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جاده کندوان یکطرفه شد
یک‌طرفه شدن جاده چالوس!
جاده هراز هم یکطرفه شد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۴ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۴ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۶ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۶ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۱ نظر)
روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!  (۶۲ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YdA
tabnak.ir/005YdA