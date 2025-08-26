بسته شدن مسیر جنوبی جاده چالوس از ساعت ۱۵ امروز

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، یکم شهریورماه، مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال به منظور کنترل ترافیک مسدود خواهد شد.

وی همچنین افزود: از ساعت ۱۷:۰۰ امروز، نیز مسیر پل زنگوله در جهت شمال به جنوب به صورت یک‌طرفه در خواهد آمد تا روند تخلیه بار ترافیکی این محدوده ادامه یابد.

محبی تاکید کرد: این اقدامات با هدف روان‌سازی ترافیک و جلوگیری از ایجاد گره‌های ترافیکی در این محور پرتردد صورت گرفته است و از رانندگان خواست تا با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به تابلوهای راهنمایی، سفری ایمن داشته باشند.