قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۴ شهریور

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۴ شهریور

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.

بروزرسانی: سه‌شنبه 4 شهریور

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 9,690,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 17,590,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 25,500,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 33,400,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 41,300,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 49,200,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 57,000,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 65,000,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 73,000,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 81,500,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 89,500,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 97,300,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 105,000,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 113,000,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 121,000,000
