قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.

به گزارش تابناک؛ سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.