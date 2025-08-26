قیمت سکه پارسیان امروز سهشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش تابناک؛ سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
|
بروزرسانی: سهشنبه 4 شهریور
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|9,690,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|17,590,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|25,500,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|33,400,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|41,300,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|49,200,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|57,000,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|65,000,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|73,000,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|81,500,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|89,500,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|97,300,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|105,000,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|113,000,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|121,000,000
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.