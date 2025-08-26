En
مجازات سختگیرانه‌تر برای سوزاندن پرچم آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی دستوری را امضا کرد که به گفته استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید، وزارت دادگستری را مسئول بررسی موارد سوزاندن پرچم آمریکا و پیگرد قانونی «در صورت وجود شواهد فعالیت مجرمانه» خواهد کرد.
مجازات سختگیرانه‌تر برای سوزاندن پرچم آمریکا

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی دستوری را امضا کرد که به گفته استیون میلر معاون رئیس دفتر کاخ سفید، وزارت دادگستری را مسئول بررسی موارد سوزاندن پرچم آمریکا و پیگرد قانونی «در صورت وجود شواهد فعالیت مجرمانه» خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ در سال ۱۹۸۹، دیوان عالی آمریکا حکم داد که سوزاندن پرچم نوعی «سخنرانی نمادین» طبق قانون اساسی است.

پم بوندی دادستان کل آمریکا در این مراسم به ترامپ گفت: «از شما برای محافظت از پرچم آمریکا متشکریم. و ما این کار را بدون نقض متمم اول قانون اساسی انجام خواهیم داد.»

ترامپ در مورد سوزاندن پرچم آمریکا گفت: «این اقدام منجر به تحریک به شورش می شود.» او گفت طبق این دستور، « سوزاندن پرچم فوراً متوقف می‌شود.»

دستوری که ترامپ امضا کرد، مجازات‌های سختگیرانه‌تری را برای سوزاندن پرچم آمریکا وضع می‌کند و کسانی را که پرچم ایالات متحده را بسوزانند «در صورتی که شواهدی از فعالیت مجرمانه وجود داشته باشد» به یک سال زندان محکوم می‌کند.

رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه به وقت محلی همچنین فرمانی اجرایی را امضا کرد که پیت هگست وزیر دفاع را موظف به ایجاد یگان های ویژه یا واحدهای تخصصی» در گارد ملی می‌کند که «به طور خاص برای رسیدگی به مسائل مربوط به نظم عمومی آموزش دیده و مجهز خواهند بود.»

این اقدام پس از دستورالعمل هفته گذشته هگست مبنی بر مجاز کردن اعضای گارد ملی برای حمل سلاح انجام می شود. گارد ملی به عنوان بخشی از دستور کار ضد جرم ترامپ در واشنگتن دی سی مستقر شده اند.

سخنگوی گروه ویژه مشترک که این ماموریت را انجام می‌دهد، گفت: اعضای گارد ملی مستقر در واشنگتن دی سی روز یکشنبه شروع به حمل سلاح کمری کردند.

ترامپ روز دوشنبه پیشنهاد داد که از کنگره بخواهد این اقدام را تدوین کند و به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم دموکرات‌ها به این طرح رای خواهند داد.»

ترامپ چندین فرمان اجرایی دیگر را نیز امضا کرد که وثیقه بدون پول نقد را هدف قرار می‌دهد، بودجه کمک‌های مالی فدرال را به حوزه‌های قضایی که وثیقه نقدی را لغو کرده‌اند، متوقف می‌کند و متهمان جنایی در دی سی را در صورت لزوم به بازداشتگاه فدرال منتقل می‌کند تا اطمینان حاصل شود که آنها قبل از محاکمه در زندان فدرال نگهداری می‌شوند.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
4
پاسخ
دمش گرم ! ترامپ وطن پرست
