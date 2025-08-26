تکذیب تسویه بدهی زنجانی از سوی بانک مرکزی

بانک مرکزی اعلام کرد بابک زنجانی جز پرداخت ۱۵ میلیون دلار، بدهی ۱.۹۶۷ میلیارد یورویی خود را تسویه نکرده و رمزارزهای ادعایی او نیز بی‌ارزش است.

بانک مرکزی با تاکید برعدم تسویه بدهی یک میلیارد و 967 میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی و همچنین رمزارزهای ادعایی این ابربدهکار که فاقد ارزش معاملاتی است تاکید کرد: محکوم علیه تاکنون هیچ اقدامی بجز تسویه معادل 15 میلیون دلار انجام نداده و طبق دستور مقام قضایی در خرداد 1404 می‌بایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بصورت یورو پرداخت می کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، این بانک تاکید دارد: به‌رغم چندین بار اعلام علنی و نامه‌های رسمی مراجع ذیصلاح به نامبرده، محکوم علیه بابک زنجانی نه تنها هیچ اقدامی جهت تسویه بدهی خود به بیت المال نکرده است بلکه با اظهارات و ادعاهای مجرمانه جدید، اقدامات خود در جهت افتراها و تشویش اذهان عمومی و فرار از پرداخت بدهی سنگین خود را ادامه می‌دهد.

محکوم علیه به سایر تعهدات خود در بازپرداخت بدهی به بیت المال عمل نکرده است و مراتب به قوه قضاییه اعلام گردیده و در این راستا، بانک مرکزی تابع دستورات مقامات محترم قضایی است. اقدامات و افتراهای محکوم علیه، تاثیری در عزم این بانک در وصول مطالبات عمومی و بدهی سنگین نامبرده نخواهد داشت.

بانک مرکزی بارها تاکید کرده است این بانک مسوول ارزش‌گذاری محموله نیکل‌های امانی بابک زنجانی نبوده و نامبرده باید شخصا آنرا فروخته و بدهی یورویی خود را پرداخت کند.

موارد مربوطه بصورت مشروح و طی نامه رسمی به قوه قضاییه اعلام شده است.

ضمنا درخصوص اظهارات و ادعاهای خلاف واقع و افترائات مشارالیه نسبت به بانک مرکزی، اقدام لازم در مراجع قضایی صورت گرفته است.