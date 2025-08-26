توجیه یک جنایت وحشیانه دیگر در غزه!

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که تحقیقات داخلی در خصوص حمله به بیمارستان ناصر طی روز گذشته انجام می‌دهد.این در حالی است که پیشتر ارتش رژیم صهیونیستی تلاش می‌کرد این حمله را توجیه کند. اشغالگران صهیونیست مدعی شده بودند که حمله به بیمارستان ناصر به عنوان یک هدف نظامی صورت گرفته است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ تانک‌های رژیم صهیونیستی چهار گلوله سنگین به سمت این بیمارستان شلیک کردند. ارتش این رژیم مدعی شده که حمله مذکور ناشی از یک اشکال عملیاتی بوده است. از زمان آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه تاکنون هر زمان که جنایات این رژیم علیه بیمارستان‌ها یا مدارس در عرصه جهانی سر و صدا به پا می‌کند تل آویو مدعی می‌شود که حمله مذکور بر اثر یک اشتباه صورت گرفت.

لازم به ذکر است روز گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی امدادگران فلسطینی در نوار غزه را در هنگام بیرون کشیدن پیکر بی جان یک خبرنگار در بیمارستان «ناصر» همزمان با پخش زنده تلویزیونی، هدف قرار دادند.

امدادگران در حال بیرون کشیدن پیکر بی‌جان یک خبرنگار فلسطینی از یکی از ساختمان‌های وابسته به بیمارستان ناصر بودند که جنگنده‌های صهیونیستی برای بار دوم طی پنج دقیقه همان ساختمان را بمباران می‌کنند و امدادگران را هدف قرار می‌دهند.

ارتش اشغالگر صهیونیستی بار دیگر با ارتکاب جنایتی تازه علیه اصحاب رسانه، «محمد سلامه» تصویربردار شبکه الجزیره را به همراه چند خبرنگار دیگر در غزه به شهادت رساند. این جنایت موجی از محکومیت‌های جهانی را در پی داشته است.

شبکه الجزیره اعلام کرد که با شهادت سلامه، شمار شهدای این شبکه در جریان جنگ غزه به ۱۰ نفر رسیده و در مجموع، ۲۴۰ خبرنگار از آغاز جنگ به شهادت رسیده‌اند.

این شبکه گزارش داد: جنگ غزه، خونین‌ترین نبرد تاریخ معاصر برای خبرنگاران به شمار می‌رود.

الجزیره با شدیدترین عبارات، اقدام ارتش صهیونیستی را محکوم و اعلام کرد: ترور مستقیم خبرنگاران بخشی از کارزار سازمان‌یافته برای خاموش کردن صدای حقیقت و جلوگیری از افشای واقعیت نسل‌کشی در غزه است. استمرار جنایات اسرائیل علیه رسانه‌ها، نقض آشکار قوانین بین‌المللی و مصداق بارز جنایت جنگی است.

