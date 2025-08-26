در روزهای اخیر هواپیمای شناسایی WC-۱۳۵ Constant Phoenix نیروی هوایی آمریکا، مشهور به «هواپیمای ردیاب هستهای» یا sniffer، در کشور قطر مستقر شده است؛ حرکتی که سوالهای زیادی درمورد هدف یا اهداف حضور آن در این منطقه و تواناییاش در رصد فعالیتهای هستهای کشورها ایجاد کرده است.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ در روزهای گذشته برخی رسانهها و سایتها از جمله دلاوران مرصاد نوشتند که این هواپیما بهطور ویژه برای جمعآوری ذرات و گازهای رادیواکتیو در جو طراحی شده و میتواند حتی ذرات بسیار ریز ناشی از آزمایشهای هستهای یا انفجارهای اتمی را شناسایی کند.
مأموریت اصلی آن، تأیید پایبندی کشورها به توافقهای بینالمللی هستهای و تحلیل شرایط جوی پس از هرگونه انفجار اتمی است.
با قابلیت پرواز در ارتفاع بالا و پوشش مسافتهای طولانی، حضور این هواپیما در خلیج فارس، این سؤال را به وجود آورده که آیا میتواند ایران را نیز تحت پوشش خود قرار دهد یا خیر.
با این حال کارشناسان تأکید میکنند که WC-۱۳۵ یک هواپیمای ردیاب ذرات هستهای است، نه سامانه جاسوسی تصویری یا راداری.
بنابراین کارایی آن وابسته به تشخیص جابهجایی ذرات رادیواکتیو توسط جریانهای جوی است و نمیتواند پوشش کامل و لحظهای از خاک ایران فراهم کند.
افزون بر این، این هواپیما هیچگونه قابلیت رادارگریزی ندارد.
