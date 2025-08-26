En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حمله کیهان به سیدمحمدصدر در دفاع از روسیه

روزنامه تحت مدیریت حسین شریعتمداری نسبت به اظهارات سیدمحمدصدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه روسیه واکنش تندی نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۴۷۴۰
| |
866 بازدید
|
۷
حمله کیهان به سیدمحمدصدر در دفاع از روسیه

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه نوشته است: یکی از مدعیان اصلاحات که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در مصاحبه با برنامه‌ساز وزارت خارجه گفته است؛ «تحلیل من این است که روسیه اطلاعات تمامی پدافندهای هوائی کشور را در اختیار صهیونیست‌ها قرار داده است‌»

کیهان  با نقل این جمله از سیدمحمد صدر نوشت: اگر روسیه مکانیسم ماشه را غیرقانونی ندانسته بود و اگر در اوکراین با آمریکا درگیر نبود و اگر در سازمان ملل از ایران دفاع نکرده بود و... اصلاحاتچی‌ها از این لاطائلات نمی‌گفتند. بسیاری از اصلاحاتچی‌ها با هرجریانی که مقابل آمریکا باشد مخالفند. 

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
روزنامه کیهان مجمع تشخص مصلحت نظام حمله کیهان خبر فوری سیدمحمد صدر
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش کیهان به اظهارات سخنگوی دولت
انتقاد کیهان از پزشکیان با استناد به آمار سال‌های پیش
روایت کیهان از تخریب بنیاد رئیسی
گزارش سرلشکر باقری و محسن رضایی به اعضای مجمع
حمله توپخانه‌ای کیهان علیه ظریف
حمله شدید روزنامه کیهان به جوکر2
یک نماینده مجلس: مجمع به شفافیت خود رای نداد
اطلاعیه مهم مجمع تشخیص مصلحت نظام
حمله ناپسند کیهان به حامیان مذاکره ایران و آمریکا
کیهان: انتخاب تاریخ‌های مذاکرات اتفاقی نیست!
طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در چه مرحله‌ای است؟
حمله تند کیهان به ظریف
بررسی قانون «بانکداری مرکزی» در هیئت عالی نظارت
طرح شفافیت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌شود
توضیح سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت درباره بررسی CFT و پالرمو
مجمع موادی از بودجه را مغایر سیاست‌های کلان دانست
حمله کیهان به منتقدان جنگ با اسرائیل
تهدیدهای سازمان‌یافته برای تصویب نشدن FATF
پیش شرط مذاکره ایران و آمریکا از نگاه محمد صدر
انتقاد معاون امور زنان درباره طرح نور و واکنش تند روزنامه شریعتمداری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
France
|
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
3
پاسخ
چه ضرورتی داشت این دفاع دفاع نمیکرد چی میشد حالا یکی حرفی زده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
1
9
پاسخ
اقای شریعت مداری کی میخوای واقعیات را قبول کنی و دست از لجبازی با اکثریت مردم برداری/ به شهادت تاریخ روسیه هیچگاه دوست ما نبوده نیست و نخواهد بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
7
پاسخ
در بازی سیاست خارجی فقط پای منافع ملی در میان است. لذا با سنجش منافع، هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست. اما این که «چرا کیهان این قدر از روسيه دفاع می کند؟» واقعا جای سوال است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
آقای شریعتمداری آن فرد خودبخود عضو تشخیص مصلحت نظام نشده است بلکه با حکم رهبری منصوب شده است بنابراین حریم خودت را بشناس و به زمین و زمان حمله نکن .
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
مشت حسین جان 4 تا نان سنگگ شده یک میلیون یال
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
شریعتمداری عزیز جنگ بشه راضی میشی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۴
0
0
پاسخ
رفیق کیهان ناراحت شده است.
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
بازداشت شهردار و ۱۶ مدیر اصفهان در ضیافت شبانه شرکت نفت
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
آنالیز مکانیزم سلاح مرگبار ایران توسط رسانه غربی
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
پیام تبریک فرمانده کل سپاه به پزشکان ایرانی
چین مطمئن‌ترین شریک برای بازسازی زیرساخت‌های موشکی و هوایی ایران است/ پکن «سیاست مهار ایران» را به شکست می‌کشاند
بازیگر کودک سریال «تولدی دیگر» ۳۵ ساله شد + عکس
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۳۱۴ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۱۳ نظر)
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان  (۱۷۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۷ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۸۵ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
وقتی دولت با اعداد بازی می‌کند/ درآمد روزانه ۳۳۳ هزار تومان، یعنی دهک بالا و حذف یارانه!  (۷۴ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۳ نظر)
اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!  (۷۰ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005Ycm
tabnak.ir/005Ycm