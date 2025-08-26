حمله کیهان به سیدمحمدصدر در دفاع از روسیه

به گزارش تابناک به نقل از کیهان؛ این روزنامه نوشته است: یکی از مدعیان اصلاحات که عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز هست، در مصاحبه با برنامهساز وزارت خارجه گفته است؛ «تحلیل من این است که روسیه اطلاعات تمامی پدافندهای هوائی کشور را در اختیار صهیونیستها قرار داده است»
کیهان با نقل این جمله از سیدمحمد صدر نوشت: اگر روسیه مکانیسم ماشه را غیرقانونی ندانسته بود و اگر در اوکراین با آمریکا درگیر نبود و اگر در سازمان ملل از ایران دفاع نکرده بود و... اصلاحاتچیها از این لاطائلات نمیگفتند. بسیاری از اصلاحاتچیها با هرجریانی که مقابل آمریکا باشد مخالفند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.