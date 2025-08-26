نقش کلیدی ایران در تأسیس مجمع دریانوردان بریکس

در یک رویداد مهم بینالمللی، نمایندگان کشورهای عضو بریکس و شرکای جدیدی از جمله ایران، مصر، اندونزی و امارات در سالوادور برزیل و در تاریخ ۸ اوت ۲۰۲۵، گرد هم آمدند تا مجمع دریانوردان BRICS را تأسیس کنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این مجمع به منظور ارتقاء همکاریهای دریایی و بهبود شرایط حملونقل دریایی ایجاد شده و میتواند نقش کلیدی در توسعه زیرساختهای بندری و تقویت تجارت جهانی از طریق دریا ایفا کند.در اولین نشست این مجمع، سه قطعنامه کلیدی به تصویب رسید که بر حمایت از ناوگان ملی، دفاع از حقوق دریانوردان در شرایط تحریم و بحران، و بهبود شرایط کاری در کشتیها تمرکز دارد. به علاوه، راهبرد اصلی مجمع بر توسعه کریدورهای تجاری و کاهش وابستگی به دلار تأکید دارد.
ایران با انتخاب دکتر رضایی، دبیر انجمن دریانوردان ایران، به عنوان یکی از اعضای مؤسس این مجمع، جایگاه خود را در این همکاری بینالمللی تقویت کرده است.
کارشناسان معتقدند که حضور فعال ایران میتواند به کاهش هزینههای حملونقل و توسعه مسیرهای جایگزین کمک کند و سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی کشورها را افزایش دهد.با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام میشود و کشورهای بریکس حدود ۴۰ درصد جمعیت و ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارند، این مجمع میتواند به عنوان یک عامل مؤثر در بازتعریف نظم اقتصادی جهانی عمل کند.
این ابتکار می تواند به کاهش هزینه های حمل ونقل، توسعه مسیرهای جایگزین مانند مسیر دریای شمال، و افزایش سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی کشورها کمک کند.
این ابتکار، در عین حال که چالشهایی از جمله تفاوت سطح توسعه زیرساختی میان اعضا را به همراه دارد، میتواند به ایجاد یک نظام پایدارتر و متعادلتر در حوزه دریانوردی جهانی منجر شود.
