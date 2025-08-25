واکنش عقاب آسیا به شکست سپاهان در برابر پرسپولیس

به گزارش تابناک، دقایقی پس از سوت پایان دیدار حساس سپاهان و پرسپولیس، احمدرضا عابدزاده با انتشار لوگوی تیم محبوبش و عبارت عشق پرسپولیس در استوری اینستاگرام خود، برد شاگردان وحید هاشمیان را تبریک گفت. واکنشی کوتاه اما معنیدار از یکی از بزرگترین شمارهیکهای تاریخ باشگاه.
این پیام احساسی در شبی منتشر شد که پرسپولیس با شماره یک جدیدش به میدان رفت. پیام نیازمند، گلر سابق سپاهان، اولین بازی رسمیاش را برای سرخها مقابل تیم سابقش انجام داد و در لحظات کلیدی از جمله مهار حساس وقتهای اضافه با ضربه پا نقش پررنگی در پیروزی تیم ایفا کرد.
حالا واکنش احمدرضا عابدزاده به این پیروزی بزرگ مورد توجه هواداران پرسپولیس نیز قرار گرفته است.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.