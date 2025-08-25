به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، «صادق ضیائیان» مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی پنج روز آینده آسمان در غالب مناطق کشور صاف خواهد بود.

وی ادامه داد: طی این مدت در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و در برخی نقاط هرمزگان، رشد ابرهای همرفتی، رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت همراه با گردوخاک پیش بینی می‌شود.

او بیان کرد:طی روزهای چهارشنبه تا جمعه در سواحل دریای خزر بارش پراکنده پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: در پنج روز آینده در نیمه شرقی کشور به ویژه در خراسان رضوی، خراسان جنوبی، شمال سیستان و بلوچستان و در برخی نقاط جنوب غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه های جنوبی البرز در برخی ساعات وزش باد شدید، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

او گفت: پیش‌بینی می‌شود از روز پنجشنبه هفته جاری شاهد افت ۲ تا سه‌ درجه‌ای دمای هوا در اغلب مناطق کشور باشیم.

ضیائیان افزود: این کاهش دما به دلیل تغییر تدریجی فصل و حرکت به سمت فصل پاییز است و این افت بطئی دما تا اواسط هفته آینده ادامه خواهد داشت و با روندی ملایم تعدیل گرما اتفاق خواهد افتاد.

وی بیان‌داشت: در شهر تهران نیز شاهد همین وضعیت خواهیم بود و دمای هوا در روز پنجشنبه به حدود ۳۵ تا ۳۶ درجه خواهد رسید و این روند تا اواسط هفته بعد ثابت خواهد ماند.

وی ادامه‌داد: فردا (سه شنبه) نیز احتمال رگبار باران در بعدازظهر در همین مناطق جود دارد و این پدیده طی ۲ تا سه روز آینده تداوم خواهد داشت.