بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، وبگاه شبکه الجزیره نوشت: «در این بیانیه، اعضای سازمان حمایت خود را از تلاشهای قطر، مصر و آمریکا برای توقف فوری آتش در غزه اعلام کردند و تأکید کردند که سرسختی اسرائیل و عدم پاسخگویی آن به تلاشها برای برقراری آتشبس غیرقابل قبول است».
سازمان همکاری اسلامی همچنین بر ضرورت باز شدن معابر غزه و ورود کمکهای انسانی کافی بدون هیچ مانع تأکید کرد و خواستار تضمین آزادی عمل سازمانهای امدادی، بهویژه آژانس امداد و کاریابی فلسطینیان (UNRWA)، شد.
اعضای سازمان در بیانیه خود، اظهارات غیرمسئولانه بنیامین نتانیاهو درباره «چشمانداز بزرگ اسرائیل» را محکوم کردند و به شدت از ترور اخیر خبرنگاران و فعالان رسانهای در غزه ابراز انزجار کردند.
در پایان، سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کامل توسط دولت فلسطین در تمامی مناطق اشغالی تأکید کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و حمایت از حقوق مردم فلسطین شد.
