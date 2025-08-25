بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی

سازمان همکاری اسلامی در نشست اخیر خود، ضمن صدور بیانیه‌ای پایانی، خواستار رسیدگی فوری شورای امنیت به تجاوزات اسرائیل علیه مردم فلسطین شد.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا، وبگاه شبکه الجزیره نوشت:‌ «در این بیانیه، اعضای سازمان حمایت خود را از تلاش‌های قطر، مصر و آمریکا برای توقف فوری آتش در غزه اعلام کردند و تأکید کردند که سرسختی اسرائیل و عدم پاسخگویی آن به تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس غیرقابل قبول است».

سازمان همکاری اسلامی همچنین بر ضرورت باز شدن معابر غزه و ورود کمک‌های انسانی کافی بدون هیچ مانع تأکید کرد و خواستار تضمین آزادی عمل سازمان‌های امدادی، به‌ویژه آژانس امداد و کاریابی فلسطینیان (UNRWA)، شد.

اعضای سازمان در بیانیه خود، اظهارات غیرمسئولانه بنیامین نتانیاهو درباره «چشم‌انداز بزرگ اسرائیل» را محکوم کردند و به شدت از ترور اخیر خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در غزه ابراز انزجار کردند.

در پایان، سازمان همکاری اسلامی بر ضرورت بر عهده گرفتن مسئولیت کامل توسط دولت فلسطین در تمامی مناطق اشغالی تأکید کرد و خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف تجاوزات و حمایت از حقوق مردم فلسطین شد.