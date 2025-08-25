En
برخی مدیران ایران‌خودرو ممنوع‌الفعالیت شدند

پس از رسیدگی به پرونده تخلفات گران‌فروشی ایران‌خودرو، سازمان تعزیرات حکومتی از ممنوعیت فعالیت برخی مدیران این شرکت و توقف فروش برخی محصولات آن تا اعلام رأی نهایی خبر داد.
برخی مدیران ایران‌خودرو ممنوع‌الفعالیت شدند

به گزارش تابناک، سید یاسر رایگانی، مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، به تشریح جدیدترین اقدامات و پرونده‌های تحت رسیدگی این سازمان پرداخت.

او درباره قیمت‌گذاری تاکسی‌های اینترنتی اظهار داشت: «قیمت‌گذاری باید منطبق با ضوابط و نرخ‌های مصوب باشد. هرچند شرایطی مانند ساعات پیک، وضعیت آب‌وهوا یا خدمات جانبی قابل درک است، اما این مسائل نباید بهانه‌ای برای گران‌فروشی شود.»

رایگانی همچنین به وضعیت بازار برنج اشاره کرد و گفت: بیش از نیمی از برنج موجود در بازار تولید داخل است؛ محصولی که هنوز ضوابط مشخصی برای قیمت‌گذاری ندارد.

او افزود: «نبود شفافیت در این حوزه، رسیدگی به تخلفات را دشوار کرده و به همین دلیل در تعامل با وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، سازمان حمایت و مجلس، در حال تدوین سازوکاری مشخص برای ساماندهی این بازار هستیم.»

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات خبر داد که شرکت ایران‌خودرو به دلیل گران‌فروشی جریمه‌ای بیش از ۸ هزار میلیارد ریال دریافت کرده است و تأکید کرد: «این پرونده در شعب تعزیرات به‌طور قانونی در حال رسیدگی است و تحت تأثیر فضاسازی رسانه‌ای قرار نخواهد گرفت.»

وی همچنین گفت: بر اساس قرار تأمین صادر شده، «برخی مدیران حقوقی ایران‌خودرو تا صدور رأی نهایی از فعالیت‌های مرتبط منع شده‌اند و فروش برخی اقلام این شرکت نیز ممنوع اعلام شده است.»

رایگانی درباره برنج وارداتی اظهار داشت: «در حوزه برنج خارجی به دلیل تخصیص ارز و نظارت بر روند توزیع، شفافیت بیشتری وجود دارد و همین امر رسیدگی دقیق‌تر را امکان‌پذیر کرده است. هم‌اکنون نیز پرونده‌هایی در این زمینه در دست بررسی است.»

او سپس به گشت‌های مشترک نظارتی اشاره کرد و از حضور فعال بازرسان تعزیرات در مناسبت‌های خاص و استمرار نظارت بر فروشگاه‌های زنجیره‌ای خبر داد. رایگانی با تقدیر از همکاری این فروشگاه‌ها در توزیع کالاها هشدار داد: «در صورت تخلف، قطعاً با آنها برخورد قانونی خواهد شد.»

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات با اشاره به گزارش‌های مردمی درباره تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و عدم رعایت نرخ مصوب گفت: «متأسفانه برخی نانوایی‌ها با وجود دریافت آرد یارانه‌ای، قیمت‌ها را رعایت نمی‌کنند. از مردم می‌خواهیم این تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش دهند تا روند بازرسی‌ها تسریع شود.»

وی در پایان تأکید کرد: «تا زمانی که یارانه به‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شود و آرد دولتی در بازار وجود دارد، احتمال تخلف همچنان بالاست. راهکار اصلی، شفاف‌سازی زنجیره توزیع و پرداخت مستقیم یارانه به مردم است.»

