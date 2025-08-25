سرقت کارت بانکی، انگیزه قتل پیرمرد تنها

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: پسر جوانی که یک پیرمرد را در محله تهرانپارس به قتل رسانده بود، توسط کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شد.

به گزارش تابناک به نقل از سایت جنایی؛ سردار علی ولیپور گودرزی اظهار کرد: مردادماه امسال، جسد مرد سالخورده‌ای در خانه‌ای واقع در محله تهرانپارس توسط یکی از همسایه‌ها کشف و به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش شد.

این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: با اعلام این خبر، تیمی زبده از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به محل اعزام و با جسد خونین پیرمردی روبه‌رو شدند که شواهد نشان می‌داد با ضربه میله که کنار جسد بود به قتل رسیده است.

وی ادامه داد: همسایه‌ای که جسد را پیدا کرده بود در تحقیقات پلیس اعلام کرد که دختر مقتول چند ساعت پیش با او تماس گرفته و درخواست کرده بود به خانه پدرش برود، چرا که خبری از او نداشت. این همسایه در بازدید از منزل با جسد خون‌آلود مرد سالخورده مواجه شده و سریعاً موضوع را به پلیس و دختر مقتول اطلاع داده است.

سردار گودرزی گفت: با پایان تحقیقات اولیه در صحنه جنایت، کارآگاهان مأموریت یافتند با اقدامات فنی و بازبینی دوربین‌های مداربسته اطراف، هویت عامل این جنایت را شناسایی و سپس نسبت به دستگیری وی اقدام کنند.

وی افزود: تیم جنایی در نخستین‌گام با اقدامات اطلاعاتی متوجه شدند که کارت‌بانکی مقتول به سرقت رفته و به حساب پسر جوانی به‌نام ساسان واریز شده است.

رئیس پلیس آگاهی پایتخت متذکر شد: کارآگاهان اداره دهم پس از کشف این سرنخ مهم مخفیگاه متهم را در محله راه‌آهن ردیابی کردند و پس از هماهنگی‌های لازم با مرجع قضایی وی را در یک عملیات ضربتی به دام انداختند.

وی افزود: متهم پس از انتقال به اداره آگاهی صراحتاً به جرم خود مبنی بر قتل پیرمرد تنها اعتراف و انگیزه خود را از ارتکاب این جنایت سرقت کارت بانکی عنوان کرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: کارآگاهان پس از اظهارات متهم، مأموریت یافتند تا با اقدامات اطلاعاتی، تحقیقات خود را در رابطه با این پرونده ادامه دهند.