ثبت اعتراض به قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در آخرین مهلت قانونی

وکیل خانواده الهه حسین‌نژاد گفت: امروز آخرین مهلت اعتراض در این پرونده بود و وکیل متهم اعتراض خود را ثبت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ امیرحافظ سلیمانی؛ وکیل خانواده الهه حسین‌نژاد، اظهار کرد: امروز آخرین مهلت اعتراض در این پرونده بود و وکیل متهم اعتراض خود را ثبت کرد. با توجه به دستور و تأکید ریاست قوه قضائیه، به نظر می‌رسد پرونده به‌زودی برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شود.

وی افزود: همچنین قرار است این پرونده در دیوان عالی کشور، خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود. در این میان، خانواده الهه همچنان بر اجرای حکم قصاص پافشاری می‌کنند و در خواست آنها اشد مجازات است.

نگاهی به ماجرای الهه حسین‌نژاد؛ از روز درگیری تا دستگیری قاتل

اواسط خردادماه جاری، فقدان دختر جوانی به پلیس گزارش داده شد که به‌دنبال اعلام این خبر، تحقیقات تخصصی تیم جنایی آغاز شد.

تیم جنایی خیلی زود با رصد‌های اطلاعاتی تنها متهم پرونده را به دام انداختند و به‌دنبال اعترافات اولیه او موفق به کشف جسد دختر جوان شدند، اما قاتل پس از ارتکاب جنایت چه‌کاری انجام داد و نحوه دستگیری چگونه انجام شد.

الهه پس از سوار شدن بر خودروی سمند در میدان آزادی، ابتدا روی صندلی عقب خودروی قاتل نشسته بود، اما وقتی فهمید راننده می‌خواهد مسافر دیگری را به‌مقصد اسلام‌شهر سوار کند، برای راحتی بیشتر به صندلی جلو آمد، پس از ۲۰ دقیقه انتظار، مسافر دیگری پیدا نشد، الهه به‌دلیل عجله‌داشتن، از راننده خواست حرکت کند.

الهه در مسیر، کرایه را به‌صورت اینترنتی از طریق تلفن همراه برای راننده واریز کرد، خودروی قاتل بدون مسافر دیگری به اسلام‌شهر می‌رسد و آنجا الهه از او می‌خواهد با دریافت مبلغی دیگر، او را به قائمیه (محل سکونت الهه) برساند.

در طول مسیر با یکی از دوستانش با موبایل در حال گفت‌و‌گو بوده است که به‌گفته متهم، همین تماس تلفنی سرآغاز گفت‌وگویی میان آنها شد که در نهایت به درگیری کشیده شد.

قاتل پس از وارد آوردن ضربات چاقو و ارتکاب قتل در محدوده قائمیه، به مسیر خود تا بیابان‌های اطراف فرودگاه ادامه داد، سپس با رها کردن جسد در آن منطقه، چند متر دورتر موبایل مقتول را از خودرو به بیرون پرتاب و با عجله محل را به‌مقصد مخفیگاهش در خیابان نواب ترک کرد.

پس از این ماجرا، متهم هنگامی که قصد داشت آثار جنایت را از خودرو تمیز کند متوجه گوشی دوم الهه حسین‌نژاد می‌شود که در جریان درگیری زیر صندلی خودرو افتاده و هنوز روشن است.

قاتل یک روز پیش از دستگیری قصد داشت برای دیدن همسرش به خرم‌آباد برود، با یک تاکسی راهی ترمینال شد، پس از رسیدن به آنجا، ابتدا به سرویس بهداشتی رفت و دومین گوشی تلفن همراه مقتول را داخل چاه فاضلاب انداخت تا ردی از خود باقی نگذارد.

متهم که مدعی است نتوانسته بود وسیله‌ای برای سفر به خرم‌آباد پیدا کند، از ادامه راه منصرف می‌شود و به مخفیگاهش بازمی‌گردد، اما ساعاتی بعد، به‌دنبال کشف سرنخ‌های پرونده توسط پلیس، محل اختفای او شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر می‌شود.

قاتل «الهه حسین‌نژاد» به قصاص محکوم شد

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قتل مرحومه «الهه حسین‌نژاد» اظهار کرد: از بدو وقوع این جنایت، رسیدگی به پرونده مورد اشاره به‌طور ویژه در دستور کار قرار گرفت و با توجه به تأکیدات صورت گرفته رسیدگی به این پرونده به‌طور خارج از نوبت انجام شد.

القاصی در ادامه گفت: فرآیند انجام تحقیقات در این پرونده با رعایت تمامی مسائل فنی و کارشناسی صورت گرفت و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ویژه دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و در روز‌های اخیر نیز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان عنوان کرد: در حال حاضر رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به قصاص نفس صادر شده که این رأی ظرف ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

 

