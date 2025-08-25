بالا گرفتن حواشی و ماجراهای فسخ قرارداد ۶ بازیکن در مس رفسنجان، می‌تواند این تیم را در شروع فصل وارد یک بحران جدی کند که بابت آن سرمربی تیم و مدیران باشگاه باید پاسخگوی اقدام صورت گرفته باشند.

باشگاه مس رفسنجان پیرو فسخ قرارداد ۶ بازیکن این تیم بیانیه‌ای صادر کرد و رسول خطیبی، سرمربی تیم فوتبال این باشگاه هم در مصاحبه‌ای این اقدام را توجیه کرد، اما این اقدامات اصل عمل را تغییر نمی‌دهد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، ماجرای فسخ یک جانبه قرارداد ۶ بازیکن مس رفسنجان در آخرین ساعات نقل‌وانتقالات به سوژه مورد توجه رسانه‌ها در روز‌های گذشته تبدیل شد؛ با این وجود باشگاه مس رفسنجان با صدور بیانیه و رسول خطیبی در یک مصاحبه این گزارش و اطلاعات منتشر شده پیرامون آن را تکذیب کردند.

مطابق اطلاعات منتشر شده پیرامون مبالغ قرارداد بازیکنانی مانند محسن فروزان، حامد پاکدل و امیرمهدی جانملکی به همراه امانی‌پور، عرفان شهریاری و ماهان کاکو همچنین وضعیت نامشخص حس جعفری باشگاه مس رفسنجان در صورت پرداخت کل دستمزد قرارداد این نفرات مبلغی بیش از ۶۰ میلیارد تومان به دلیل فسخ‌های یک جانبه متضرر خواهد شد، اما این مبالغ، فسخ قرارداد یک جانبه و حتی اعداد و ارقام منتشر شده از جانب باشگاه مس تکذیب شده و این باشگاه تهدید کرده در صورت تکرار انتشار موارد مشابه اقدام به شکایت خواهد کرد.

از سوی دیگر رسول خطیبی رسانه‌ها را به حاشیه‌سازی متهم کرده و به فسخ قرارداد یکی از بازیکنان پرسپولیس اشاره می‌کند، با این توجیه که این اعداد و ارقام مبلغ قابل توجهی نیست و برای اصلاح تیم مس چاره دیگری به جز کنار گذاشتن بازیکنان مازاد در این مقطع نداشته است.

اینکه رسول خطیبی اقدامات خودش در طی یک سال گذشته را با آرامش و اعتماد به نفس بالا به راحتی توجیه می‌کند، البته با توجه به پشتوانه قاطع و حمایتی که از وی در ماه‌های گذشته صورت گرفته چندان عجیب نیست. بعد از ماجرا‌های جنجالی باشگاه مس سونگون، انتخاب به عنوان مدیرعامل پیکان و انتصاب همسر و پسرش در این باشگاه، همچنین عضویت پسر کوچک‌ترش در پیکان، جدایی از مجموعه ایران خودرو با نارضایتی مسئولین این شرکت از عملکرد خطیبی و ورود به سایپا و حالا سومین پست در فاصله کمتر از یک سال به عنوان سرمربی مس رفسنجان گویای واقعیت‌های موجود در خصوص نحوه انتخاب و انتصاب خطیبی است. مربی یا مدیری که نیازی به پاسخگویی احساس نمی‌کند و با آزادی عمل می‌تواند به هر میزان که مایل است در باشگاه مس رفسنجان هزینه کند، قرارداد‌ها را در آخرین روز و ساعات نقل‌وانتقالات فسخ کند و بعد با مقایسه اقدامات خودش با سایر باشگاه‌ها، رسانه‌ها را به حاشیه‌سازی متهم کند.

فروزان و پاکدل را چه کسی جذب کرده بود؟

رسول خطیبی در مصاحبه اخیر اعلام کرده برای جلوگیری از تکرار اتفاقات فصل قبل مجبور بوده تغییراتی در تیم ایجاد کند و برخی از بازیکنان را کنار بگذارد، اما به این موضوع اشاره نکرده که محسن فروزان و حامد پاکدل دو بازیکن مورد علاقه رسول خطیبی با تصمیم و انتخاب او به مس رفسنجان پیوستند و اگر صحت داشته باشد که مبلغ قرارداد این دو بازیکن به ترتیب ۱۲ و ۱۵ میلیارد تومان بوده، به همین راحتی بعد از اولین بازی مقابل خیبر و شکست تلخ مس رفسنجان دو خرید مورد علاقه خطیبی یکباره در لیست خروج قرار گرفته و قراردادشان به صورت یک جانبه فسخ شده است!

چطور ممکن است که یک مربی بازیکنان مورد نظر خودش را به دلیل عملکرد نامناسب در یک مسابقه از تیم کنار بگذارد و تقصیر را به مربیان سابق باشگاه نسبت دهد؟ در خصوص دیگر نفرات هم سؤال اینجاست که چرا خطیبی در بدو ورود خودش این بازیکنان را در لیست مازاد قرار نداد و به چه دلیل قرارداد همه این نفرات باید به صورت یک جانبه آن هم در آخرین ساعت نقل و انتقالات فسخ شود؟

عجیب‌تر اینکه رسول خطیبی فسخ قرارداد شش بازیکن را با فسخ قرارداد یکی از بازیکنان خارجی باشگاه پرسپولیس مقایسه می‌کند، اما توجهی به این موضوع ندارد که تنها باشگاه مس رفسنجان است که همزمان ۶ بازیکن را از فهرست خودش بدون توافق و تفاهم خارج کرده و اگر ضرر ۶۰ میلیاردی صحت داشته باشد، این مبلغ چیزی حدود یک چهارم کل بودجه یک فصل باشگاه است و در تاریخ این باشگاه چنین خسارت بزرگی سابقه نداشته و بدون شک مسئولان باشگاه مس و کادر فنی این تیم باید در خصوص دلیل تحمیل چنین خسارتی به شرکت مس و هدر دادن دسترنج کارکنان زحمتکش این شرکت پاسخگو باشند، نه اینکه با فرار رو به جلو رسانه‌ها را به حاشیه‌سازی متهم کنند!

باشگاه مس چه چیزی را تکذیب می‌کند؟

نکته جالب‌تر و عجیب‌تر تکذیبیه پرابهام باشگاه مس رفسنجان است که عملاً همه چیز را تکذیب کرده، اما هیچ اطلاعات جایگزین و مستندی ارائه نمی‌کند! اولا اگر قرارداد این شش بازیکن به صورت یک جانبه فسخ نشده مستندات مربوط با آخرین وضعیت قراردادی این نفرات را به شکل مستند اعلام کنید که آیا نام آنها همچنان در لیست باقی مانده است؟

اگر پاسخ منفی است باشگاه مس اعلام کند با کدامیک از این نفرات توافق کرده و با توافق دو جانبه قرارداد فسخ شده، در حالی که تاکنون هیچگونه اطلاع‌رسانی در خصوص هرگونه توافق و تفاهم برای فسخ قرارداد با این شش بازیکن اعلام و منتشر نشده است!

تکذیبیه بعدی مربوط به مبالغ قراردادهاست که به نظر می‌رسد آن هم درست بوده، اما باشگاه مس صراحتاً اعلام نمی‌کند مبلغ قرارداد کدام بازیکن نادرست و غیر واقعی بوده و در این بخش چه چیزی را تکذیب کرده است؟

مطابق قانونی تبعات فسخ یک جانبه قرارداد کاملاً روشن و بازیکنی که قراردادش به صورت یک جانبه فسخ شود، در صورت اقامه دعوا می‌تواند کل مبلغ قرارداد را به همراه غرامت دریافت کند. بر این اساس میزان خسارت محتمل ۶۰ میلیاردی به باشگاه مس هم تکذیب نیست، مگر اینکه این باشگاه بتواند با بازیکنان اعلام شده توافق کند که حداقل تا این لحظه چنین توافقی انجام نشده است؟

سکوت ادامه‌دار شرکت مس

تلخ‌تر از همه این اتفاقات سکوت ادامه‌دار شرکت مس در طول ۶ ماه گذشته و ادامه وضعیت ناامیدکننده باشگاه نارنجی در فوتبال حرفه‌ای ایران است. مس رفسنجانی که کمتر از دو سال پیش با هدایت محرم نویدکیا به فینال جام حذفی رسیده بود و تیم‌های قدرتمندی مانند استقلال و تراکتور را شکست داد یا حتی سال گذشته با هدایت مسعود شجاعی پرسپولیس را در تهران مغلوب کرده بود، حالا به نقطه‌ای رسیده که به جز خبر‌ها و حاشیه‌های تلخ و ناامیدکننده دستاوردی برای هوادارانش ندارد.

برخی مناسبات این باشگاه را به حیاط خلوت سیاسیون مبدل کرده، آنچنان که کسی در قبال مبالغ قرارداد‌ها، زیان‌ها و خسارت‌ها و فجایع مدیریتی ماه‌های گذشته در این باشگاه پاسخگو نیست. می‌توان این انتظار را داشت که شرکت مس و مشخصاً کمیته ورزش این شرکت حداقل نسبت به پاسخگویی در قبال اتفاقات اخیر، ماجرای فسخ قرارداد‌ها، خسارت و زیان ناشی از این تصمیم و عوامل دخیل در نقل‌وانتقالات پرابهام این فصل باشگاه مس اقدامی انجام دهد و شاید هم این سکوت تلخ همچنان ادامه داشته باشد.