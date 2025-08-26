شوک گرمایی به بازار میوه و صیفی/ نمی توانید قیمت خیار مدیریت کنید استعفا دهید!

بررسی ها نشان می دهد افزایش دما و خشکسالی‌های شدید باعث سوختن بوته‌ها و کاهش عملکرد محصولات کشاورزی از جمله کاهو و خیار، شده است. ازسویی دیگر صادرات آن به کشورهای همسایه هم این مساله را تشدید کرده است که مجموع این عوامل، عرضه روزانه محصولات به میدان مرکزی تهران را کاهش داده است و همین امر قیمت‌ها را نسبت به ماه گذشته افزایش چشمگیری داده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رصد میدانی بازار نشان می دهد عرضه خیار و کاهو به بازار نسبت به ماه گذشته افت ۵۰ درصدی داشته است؛ به طوری که این امر منجر به افزایش ۵۰ درصدی قیمت‌ها شده است. برای مثال قیمت هر کیلو خیار در میدان مرکزی تره‌بار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان است، البته این مساله برای کاهو هم صدق می‌کند و عرضه آن را نیز به یک‌سوم کاهش داده است؛ به طوری که قیمت آن در میدان مرکزی تره‌بار به ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان رسیده است که در خرده فروشی و سایت های فروش به ۱۰۰ هزار تومان هم می رسد.

افزایش قیمت خیار درحالی رقم خودره است که قیمت عمده‌فروشی خیار گلخانه‌ای تا ماه پیش بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان در نوسان بود، اما اکنون در بازار میوه و تره بار به ۵۰ هزار تومان رسیده و در خرده‌فروشی‌ها، این قیمت تا ۱۰۰ هزار تومان هم درنوسان است که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدوداً ۲ تا ۳ برابر سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

قیمت کاهو نیز که تا ماه گذشته در میدان مرکزی میوه و تره‌بار بین ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان بود اکنون به هر کیلو ۵۰ هزار تومان نیز رسیده است که نسبت به سال گذشته که قیمت آن ۳ تا ۵ هزار تومان بود افزایش قیمتی حدود ۶۰۰ درصدی داشته است.

قیمت خیار به بالای ۱۰۰هزار تومان رسید

رصد قیمتی از سایت‌های اینترنتی فروش میوه آنلاین نشان می‌دهد افزایش قیمت عجیبی در کاهو، خیار، هلو، گیلاس شده است؛ به طوری که قیمت خیار بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در میدان مرکزی عرضه می‌شود ؛ درحالیکه قیمت آن در مغازه‌های سطح شهر و سایت‌هایی مانند ترب بین ۶۴ هزارتومان تا ۱۳۸ هزارتومان هم می‌رسد.

فعالان میدان مرکزی براین باورند که میزان ورود روزانه میوه و صیفی‌جات به میدان مرکزی از ۲۰ هزار تن به ۹ تا ۱۵ هزار تن کاهش یافته است که به نظر می رسد تاثیر مستقیمی در افزایش قیمت‌ها داشته باشد. البته مسئولان معتقدند که با پایان یافتن موج گرمای شدید و رسیدن به شهریور، انتظار می‌رود وضعیت تولید بهتر شود و عرضه خیار به بازار افزایش پیدا کند که این امر به کاهش قیمت‌ها منجر می شود. برخی دیگر از کارشناسان کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی قیمت خیار از حدود ۵ شهریورماه را پیش‌بینی کرده‌اند.

به گزارش تابناک، گرچه این احتمال وجود دارد که با آغاز فصل جدید و بهبود شرایط اقلیمی، قیمت خیار از اوایل شهریورماه ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش یابد، اما با توجه به کاهش شدید منابع آبی و خشکسالی مداوم به نظرمی رسد که وضعیت بازار همچنان با نوسانات قیمتی همراه باشد.