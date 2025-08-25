En
کد خبر:۱۳۲۴۶۲۱
نبض خبر

روسیه اطلاعات مراکز پدافندی ایران را به اسرائیل داد!

سید محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به روابط تاریخی روسیه و اسرائیل تاکید کرد که روسیه اولین یا دومین کشوری بود که موجودیت اسرائیل را به رسمیت شناخت و از روابط ویژه این دو پرده برداشت. صدر در ادامه با تایید دقت حملات اسرائیل به شبکه یکپارچه پدافندی ایران در طول جنگ دوازده روزه تاکید کرد: «اطلاعات مراکز پدافندی کشور را روسیه به اسرائیل داده بود!» او با اشاره به اینکه روسیه به ترکیه که عضو ناتو است اس 400 داده اما به ایران که پیمان امنیتی دارد، هنوز نداده، می‌گویند قرارداد 20 ساله کشک است! صدر درباره تکیه و اعتماد به روسیه در شرایط حساس هشدار داد و در عین حال تاکید کرد باید با روسیه به عنوان همسایه روابط خوبی داشته باشیم. روایت صدر را می‌بینید و می‌شنوید.
نبض خبر محمد صدر ایران روسیه اسرائیل روابط ایران و روسیه حمله اسرائیل به ایران جنگ دوازده روزه پدافند هوایی ایران
