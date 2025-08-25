معاون اول رئیس جمهور از حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت تشکر کرد و عنایت ایشان را در سنگین شدن مسئولیت دولتمردان و عزم جدی تر برای خدمت رسانی موثر دانست و گفت که این حمایت در انسجام بیشتر هم موثر خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ محمدرضا عارف در مراسم گرامیداشت روز پزشک، با اشاره به نقش موثر و پیشتازی پزشکان در دهه‌های اخیر از جنگ تحمیلی تا ارائه راهبرد‌های خوداتکایی به دانشجویان پزشکی خاطرنشان کرد که پزشکی ما در وضعیت برجسته‌ای قرار دارد.

معاون اول رئیس جمهور همچنین یکی از عوامل انسجام و وفاق در جنگ ۱۲ روزه اخیر را عملکرد پزشکان در این مقطع دانست.

عارف با گرامیداشت هفته دولت و دولتمردان شهید به خصوص پزشکان شهید، از زحمات سازمان نظام پزشکی قدردانی کرد.

وی از حمایت‌های رهبر انقلاب از دولت هم تشکر کرد و عنایت ایشان را در سنگین شدن مسئولیت دولتمردان و عزم جدی‌تر برای خدمت رسانی موثر دانست و گفت که این حمایت در انسجام بیشتر هم موثر خواهد بود.

عارف روز پزشک را فرصت خوبی برای ارزیابی و آسیب‌شناسی و نقد عملکرد این قشر دانست و با اشاره به این که وزیر بهداشت باید مسائل مطرح شده در این جلسه را مورد توجه قرار دهد، خاطرنشان کرد: باید از عملکرد خود ارزیابی داشته و به سمت ارتقای جایگاه پیش برویم و بهترین ارزیاب در این زمینه وزارت بهداشت و درمان و اعضا هستند.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه همه چیز در موضوع سلامت اقتصاد نیست، در عین حال تاکید کرد که دولت آمادگی دارد بحث اقتصاد سلامت را پیگیری کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت که برای حفظ انسجام ایجاد شده در جنگ ۱۲ روزه باید بازنگری جدی در برخی بخش‌ها به خصوص بخش آموزش داشته باشیم.

عارف بخش مهاجرت نخبگان و بررسی دلایل آن را ضروری دانست و گفت که وظیفه داریم فضای آرامش را برای این قشر فراهم کنیم. دولت چهاردهم این آمادگی را دارد که با بحث‌های کارشناسی و انسجام میان قوا شاهد اقداماتی باشیم که مهاجرت معکوس ایجاد شود.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در برنامه هفتم یک سند جامع مراقبت‌های سلامت با همکاری نظام پزشکی نوشته شده و تکالیفی را مشخص کرده است. البته در حاکمیت نظام هوشمند اطلاعات سلامت کم کاری کرده‌ایم. واقعیت این است که امروز حریم خصوصی در پزشکی وجود ندارد و به اسناد از منشی یک استاد دانشگاه در بیمارستان تا بالاترین مقام پرونده دسترسی دارند. الحمدلله پزشکان ما در استفاده از فناوری نو همیشه پیشتاز بوده‌اند؛ بنابراین در این بخش ما نیاز به یک سازمان سازمان و سامان جدی برای اطلاعات سلامت داریم.