در پیام حجت میرزایی به مناسبت آغاز هفته دولت و روز کارمند، آمده است: آغاز هفته دولت و روز کارمند فرصتی مغتنم است برای تجلیل از مردان و زنانی که در سنگر خدمت عمومی، شرافت و منزلت کار اداری را با تعهد ملی و اخلاقی معنا میبخشند. کارمندان، ستونهای استوار نظام دیوانسالاری و حافظان سرمایههای اجتماعیاند که میراث گرانبهای توسعه و پیشرفت کشور را از نسلی به نسل دیگر منتقل میکنند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، هفته دولت در تقارن با یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، نه صرفاً یادمانی تاریخی، که مدرسهای برای مسئولیتپذیری و مردمیزیستن است. دولت چهاردهم با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع و کار در کنار مردم» برآمده است تا با روحیهای جهادی و بیوقفه، فاصله میان دولت و ملت را کاهش دهد و سرمایه اجتماعی را در مسیر خدمتگزاری بازآفرینی کند.
در این میان، صندوق بازنشستگی کشوری بهعنوان نهاد خدمترسان به شریفترین قشر جامعه یعنی بازنشستگان، در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم گامهایی مهم و ماندگار برداشته است. اجرای مرحله دوم متناسبسازی حقوق بازنشستگان، پرداخت معوقات فرهنگیان بازنشسته سال ۱۴۰۰، تسویه کامل کسورات حقوق بازنشستگان که سالها موجب رنج و دغدغه آنان بود، و نیز افزایش تسهیلات مالی در حوزههای وام ضروری، وام حمپاد و ازدواج فرزندان، از جمله اقدامات شاخص این صندوق در سال جاری بوده است.
از سوی دیگر، اجرای بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان با اعتباری بالغ بر ۲۱ همت و تلاش برای تسویه بدهیهای انباشته به شرکت بیمهگر پیشین، نشانگر اراده صندوق برای ارتقای سطح خدمات رفاهی و بهداشتی جامعه بازنشستگی است. این اقدامات نه پایان راه، بلکه آغازی برای ساماندهی پایدار و تقویت امنیت معیشتی و کرامت اجتماعی بازنشستگان عزیز است.
در این ایام گرامی، ضمن تبریک روز کارمند به همه کارکنان خدوم دستگاههای اجرایی کشور، بر خود لازم میدانم از تلاشهای کارمندان و مدیران خدوم صندوق بازنشستگی کشوری و شرکتهای تابعه نیز قدردانی نمایم. آنان در کنار بازنشستگان، بار سنگین مأموریتی خطیر را به دوش میکشند: صیانت از کرامت و منزلت پیشکسوتان نظام اداری ایران.
امید آن دارم که با استمرار راهبرد دولت مردمی و اتکای بر اعتماد و همراهی بازنشستگان، صندوق بازنشستگی کشوری بتواند به الگویی شایسته از کارآمدی، شفافیت و خدمتگزاری بدل شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.