ترامپ و فرماندار مریلند درگیر شدند

«دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روز یکشنبه (دیروز) طی مشاجرات با «وِس مور» فرماندار ایالت مریلند که از اعزام گارد ملی به واشنگتن دیسی انتقاد کرده بود، تهدید به افزایش شمار نظامیان اعزامی به بالتیمور، بزرگترین شهر این ایالت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، روزنامه چاینا دیلی با انتشار این مطلب گزارش داد که ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: سابقه وس مور در اعمال مجرمانه بسیار بد است، مگر این که او مانند بسیاری از دیگر از «ایالتهای آبی» (ایالتهایی که عمدتا حامی دموکراتها هستند) آمار جرم و جنایت را دستکاری کند.»
او افزود: «اگر وس مور مانند «گوین نیوسام» (فرماندار دموکرات کالیفرنیا) در لسآنجلس به کمک نیاز داشته باشد، من «نظامیان» را مانند واشنگتن دیسی در نزدیکی آن اعزام میکنم و به سرعت جنایت را پاکسازی خواهیم کرد.»
اظهارات ترامپ در پاسخ به پیشنهاد اخیر فرماندار مریلند مبنی بر این مطرح میشود که ترامپ «میتواند در خیابانهای مریلند قدم بزند» و درباره امنیت اجتماعی گفتوگو کند-پیشنهادی که از نظر ترامپ «با لحنی زننده و تحریکآمیز» مطرح شد.
مور در گفتوگویی با شبکه سیبیاس بیان کرد: «دلیل این که از رئیسجمهور خواستم پیش ما بیاید، این بود که به نظر میرسد او از به سر بردن در این بیخبری خوشایند، این کلیشهها و تاکتیکهای ارعاب دهه ۸۰ لذت میبرد».
او در ادامه گفت در حالی که رئیسجمهور وقت خود را در اتاق بیضی صرف حمله به ما میکند، افرادی هستند که واقعا در میدان در حال انجام کار هستند و میدانند چه حمایتهایی برای ادامه کاهش جرم و جنایت کارآمد خواهد بود. اما رئیسجمهور گوش شنوایی برای آن ندارد.
چاینا دیلی نوشت: اداره پلیس بالتیمور اعلام کرد آمار قتل در این شهر در سال ۲۰۲۵ نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد کاهش داشته است.
ترامپ جمعه گذشته در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که شیکاگو ممکن است شهر بعدیای باشد که هدف دولت فدرال برای سرکوب جرائم قرار میگیرد. او همچنین به احتمال اعزام گارد ملی به نیویورک اشاره کرد.
ترامپ در ۱۱ اوت در کنفرانسی خبری در کاخ سفید اعلام کرد که به منظور کمک به برقراری قانون، نظم و امنیت اجتماعی از گارد ملی کمک خواهد گرفت. رئیسجمهور آمریکا اعلام کرد که گارد ملی به شهرهای واشنگتن دیسی، شیکاگو، لسآنجلس، نیویورک، بالیتمور و اوکلند-ایالتهای تحت کنترل دموکراتها-اعزام خواهند شد که از نظر او «ایالتهای مشکلدار» هستند.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.