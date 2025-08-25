فرم جیم اسم رمز وزارت مسکن برای آزار شهروندان

وزارت مسکن و شهرسازی به سادگی و با یک پیامک شهروندان را از حق داشتن مسکن محروم می کند.

به گزارش تابناک به نقل از نیمروز، مراجعه به وزارت مسکن و شهرسازی یکی از پیچیده ترین مراجعات برای پیگیری مسائل اداری است به گونه ای که ممکن است شما ماه ها درگیر پاس کاری بین ساختمان ها و ادارات و معاونت های مختلف این وزارتخانه شوید.

یکی از دلایل مراجعه گسترده به این وزارتخانه، پاسخ به استعلام فرم جیم است که تعداد زیادی از شهروندان را گاها بی دلیل درگیر می کند که برخی مواقع حتی ماه ها دوندگی نیز حاصلی به دنبال نخواهد داشت و چه بسا شهروندان برای اعاده حقوق خود مجبور به شکایت به دیوان عدالت اداری شوند.

در این رابطه باید خاطر نشان کرد که برای پیگیری موضوع فرم جیم و اعتراض به آن ، شهروندان باید بارها بین ساختمان های متعدد و شماره گذاری شده اداره کل شهرسازی تهران در رفت و آمد باشند و در نهایت اگر شهروندان موفق به ثبت اعتراض شوند بررسی آن در کمیسیون مربوطه ممکن است تا یک سال زمان ببرد که در این یک سال شهروندان احتمالا فرصت خانه دار شدن را از دست داده اند.

پیچیدگی های اداری مربوط به فرم جیم همگی به صورت حضوری انجام می شود به شکلی که حتی مکاتبات مذکور نیز علی رغم اینکه در سامانه داخلی این اداره ثبت می گردد توسط شهروندان به صورت دستی جابجا می شود به عبارت دیگر در حالی که دولت سال هاست شعار الکترونیکی شدن فرایند های اداری را مطرح می کند به نظر می رسد اداره کل شهرسازی در این زمینه یک استثنا به شمار می رود که به عنوان یک واحد با فرایند های عصر حجری به آزار و اذیت شهروندان مشغول است.