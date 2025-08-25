به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ عباس علی آبادی در روزهای اخیر گفته است که الگوی خاموشی‌ها ۲ ساعت است و اگر برق جایی بیشتر قطع می‌شود مردم به ما اعلام کنند تا همکارانم در صنعت برق برای رفع مشکلات احتمالی مراجعه کنند.

وزیر نیرو همچنین گفته است که برنامه ما این است که در شب‌ها خاموشی نداشته باشیم و اعمال خاموشی‌های برنامه ریزی شده در ساعات روز باشد.

بعد از این سخنان وزیر، بسیاری از مخاطبان فارس از شهرری اعلام کردند که برق شهرری چندین ماه است که روزی دو نوبت و در مجمموع ۴ ساعت قطع می‌شود.

پس از صحبت‌های وزیر نیز روال تغییر نکرد و قطعی‌های ۴ ساعته در شهرری ادامه پیدا کرد و طبق اعلام مخاطبان در برخی مناطق شهرری حتی روزی سه نوبت برق قطع می‌شود.

پس از اعتراض‌های مردمی به قطعی‌های طولانی، مدیرعامل شرکت توانیر علت قطعی چهار ساعته برق را موج جدید گرمای هوا، بروز حوادث و کاهش تولید برق در نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش حجم ذخایر سدها عنوان کرد.

این در حالی است که بسیاری از مناطق تهران یا اساساً خاموشی ندارند، یا اینکه حداکثر خاموشی آنها دو ساعت در روز است.

اما بسیاری از شهروندان جنوب پایتخت به ویژه در منطقه شهرری از خاموشی‌های دو نوبته و سه نوبته گلایه دارند.

مرزهای بی‌عدالتی بین شمال و جنوب تهران

رسول مهرورز کسبه میدان شهرری به خبرنگار فارس می‌گوید، خاموشی‌های طولانی مدت در حق مردم ری تبعیض و بی‌عدالتی است. مگر فقط در شهرری مصرف بالاست؟

نسرین فتاحی بانوی خانه‌دار ساکن یکی از محلات مرکزی شهرری نیز با اشاره به اینکه دو فرزند خردسال دارد، می‌گوید که در ساعت‌هایی که برق می‌رود عملا هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم چون آبمان نیز قطع می‌شود و در طول شبانه روز ۴ ساعت از زندگی‌مان حذف می‌شود و در واقع ما فقط ۲۰ ساعت زندگی می‌کنیم.

محمود موسویان یکی دیگر از ساکنان شهرری با بیان اینکه دو ساعت ظهر و دو ساعت در شب برقمان قطع می‌شود، می‌گوید که آیا ناترازی انرژی و کمبود ذخایر و کاهش تولید برق فقط برای مردم ری است یا اینکه مردم ری قربانی پایتخت‌نشینان شده‌اند!