En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!

منابع صهیونیستی از اجرای رایزنی‌ها برای ترتیب دادن سفر ترامپ به اراضی اشغالی خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۲۴۵۵۵
| |
312 بازدید
ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!

شبکه آی ۲۴ نیوز گزارش داد که رایزنی‌های اولیه میان تل آویو و واشنگتن برای ترتیب دادن سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، سفر احتمالی ترامپ به اراضی اشغالی در ماه دسامبر صورت خواهد گرفت.

این نخستین سفر ترامپ به اراضی اشغالی در دومین دوره ریاست جمهوری اش به شمار خواهد رفت.

گزارش‌های منتشر شده از منابع صهیونیستی و آمریکایی حاکی از آن است که رایزنی‌ها در سطوح اولیه بوده و هنوز قطعی نشده است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا رژیم صهیونیستی نتانیاهو خبر فوری
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ و نتانیاهو، به دنبال توافق با ایران، اما با چه قیمتی؟
ترامپ به نتانیاهو پشت کرد
آب سردی که ترامپ بر سر نتانیاهو ریخت!
افشای طرح جدید نتانیاهو و ترامپ برای پساجنگ
استقبال ترامپ از نتانیاهو در کاخ سفید+عکس
ترامپ: فلسطینی‌ها نباید به غزه بازگردند
نتانیاهو وارد آمریکا شد+فیلم
نتانیاهو: ترامپ مصمم به اجرای طرح خود در غزه است
نتانیاهو در مراسم تحلیف ترامپ شرکت نخواهد کرد
معامله کثیف ترامپ: لغو تحریم‌های سوریه در ازای امتیاز به اسرائیل!
حمله شدید سناتور آمریکا به رژیم کودک کش صهیونیستی
نتانیاهو برای دیدار با ترامپ به واشنگتن خواهد رفت
هدیه نتانیاهو به ترامپ جنجالی شد
هشدار رهبر اپوزیسیون اسرائیل به ترامپ
چرا آمریکا به یمن درخواست آتش‌بس داد؟ 
چاپلوسی جدید نتانیاهو برای ترامپ!
جاسوس‌بازی نتانیاهو علیه آمریکا
خواب شوم ترامپ برای خاورمیانه
درخواست ترامپ برای لغو محاکمه نتانیاهو
ترامپ به اسرائیل می‌رود
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
لحظات تبادل آتش و انهدام تیم تروریستی در سیستان‌وبلوچستان
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!  (۱۵۷ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۷۰ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YZn
tabnak.ir/005YZn