ترامپ به اراضی اشغالی سفر می کند!

شبکه آی ۲۴ نیوز گزارش داد که رایزنی‌های اولیه میان تل آویو و واشنگتن برای ترتیب دادن سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به اراضی اشغالی در جریان است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ بر اساس این گزارش، سفر احتمالی ترامپ به اراضی اشغالی در ماه دسامبر صورت خواهد گرفت.

این نخستین سفر ترامپ به اراضی اشغالی در دومین دوره ریاست جمهوری اش به شمار خواهد رفت.

گزارش‌های منتشر شده از منابع صهیونیستی و آمریکایی حاکی از آن است که رایزنی‌ها در سطوح اولیه بوده و هنوز قطعی نشده است.