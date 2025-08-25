مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران از تشکیل کارگروه‌های تخصصی بازگشایی مدارس برای بررسی طرح شناورسازی ساعات کاری کارمندان دولت و رایگان کردن حمل و نقل عمومی برای دانش‌آموزان و دانشجویان خبر داد.

مهدی گلشنی با اشاره به اینکه در حال حاضر مهمترین دغدغه اداره کل حمل و نقل عمومی امور مناطق حوزه معاونت ترافیک، بحث «استقبال از مهر ۱۴۰۴» است، اظهار کرد: این موضوع، دستگاه‌های متعددی را درگیر خود کرده و با توجه به این مسئولیت، کمیته حمل و نقل و ترافیک طرح انتقال از مترو، پنج کارگروه و ستاد اصلی استقبال از مهر را تشکیل داده‌ایم و فرآیندهای کاری خود را آغاز کرده‌ایم.

شناورسازی ساعت کاری کارکنان دولت در دستور کار



به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ وی با اشاره به اینکه این کمیته به «بررسی شناورسازی ساعت کارکنان دولت» می پردازد، افزود: اولین جلسه آن برگزار شده و پیشنهادات ارائه شده برای شناورسازی و یا تغییر ساعات کاری ادارات برای ابتدای مهرماه برای استانداری و فرمانداری ارسال می شود.

گلشنی با بیان اینکه طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۱۴۰۱ ساعات کاری برای حوزه‌های مختلف مشخص شده است، گفت: ممکن است پیشنهاداتی در تغییر آن ساعات داشته باشیم که در صورت تصویب در شورای

هماهنگی ترافیک استان تهران، می‌تواند جنبه اجرایی پیدا کند.

حمل و نقل عمومی رایگان برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهر

مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران در ادامه ضمن اشاره به طرح رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی برای دانش‌آموزان و دانشجویان در نیمه اول مهرماه اظهار کرد: طرح مذکور پس از اخذ مصوبه از سوی شورای اسلامی شهر تهران اجرایی می‌شود.

گلشنی با بیان اینکه ساماندهی ناوگان بار و کالا در ساعات پرتردد نیمه اول مهر، به ویژه هفته اول مهر، به تشدید ترافیک کمک می‌کند، عنوان کرد: مانند دو سال گذشته، تصمیمات لازم در خصوص ساعات آغاز کار ناوگان توزیع لبنیات و مواد غذایی اتخاذ و اطلاع‌رسانی خواهد

شد.



تقاضا برای عدم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در نیمه اول مهر



مدیرکل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، با تأکید بر اینکه یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی عدم برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی در نیمه اول مهرماه است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم همکاران خود را در نمایشگاه‌ها قانع کنیم که برای نیمه اول مهرماه، به ویژه نمایشگاه بین‌المللی شهر تهران که بار ترافیکی شهر را مضاعف می‌کند، نمایشگاهی دایر نکنند.