بابک زنجانی در صفحه منتسب به خود در شبکه اجتماعی ایکس، (یکشنبه) اعلام کرد که بانک مرکزی ایران سکههای امامی را با حباب قیمتی سنگین به مردم میفروشد. او مدعی شد هر قطعه سکه با ۱۱۷ دلار حباب عرضه میشود.
اختلاف قیمت واقعی و بازار سکه امامی
به گزارش تابناک به نقل از بازار، زنجانی برای اثبات ادعای خود اعلام کرد: قیمت هر سکه امامی در بازار حدود ۸۶ میلیون تومان (معادل ۹۰۵ دلار با نرخ ۹۵ هزار تومانی) است.
در حالیکه ارزش واقعی همان سکه با وزن ۸.۱۳۳ گرم طلا، تنها ۷۷۸ دلار محاسبه میشود.
سیاستهای جدید بانک مرکزی درباره عرضه سکه
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بانک مرکزی به تازگی اعلام کرده است، همچون سال گذشته، در سال جاری نیز طرح حراج و پیشفروش سکه را ادامه خواهد داد.
طبق آخرین تغییرات، سهمیه خرید برای هر فرد بالای ۱۸ سال از ۶ قطعه سکه به ۱۵ قطعه افزایش یافته است.
زنجانی: طلای فیزیکی را با قیمت جهانی عرضه میکنم
زنجانی همچنین تاکید کرد برخی از اقدام او برای عرضه فیزیکی طلا با نرخ جهانی هراس دارند. او مدعی شد طلای خود را در بازارهای بینالمللی توزیع میکند و سپس آن را بدون حباب قیمتی به دست مردم میرساند.
