در دنیای پرهیاهوی سیاست و رسانه، نام دونالد ترامپ همیشه با جنجال همراه بوده است. اما اخیراً، افشاگری‌های رسانه های آمریکایی ین، پرده از یک راز پزشکی برداشته که نه تنها سلامت شخصی او را زیر سؤال برده، بلکه بحث‌های گسترده‌ای در مورد تأثیر بیماری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی به راه انداخته است.

به گزارش تابناک، بر اساس گزارش‌های رسانه‌های معتبر مانند نیویورک تایمز، واشنگتن پست، ال پایس و فاکوئس به بررسی بیماری ترامپ پرداخته اند، اولین نکته تایید شده و رسمی درباره وضعیت سلامتی ترامپ این است که ترامپ رسماً به بیماری‌های جسمی مانند کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ مبتلا شده بود، اما افشاگری اخیر در رسانه‌ها بیشتر به جنبه‌های روانی و نورولوژیکی اشاره دارد – به ویژه شایعات و گزارش‌های تأییدشده در مورد اختلال شناختی خفیف (MCI) یا حتی مراحل اولیه آلزایمر، که از مصاحبه‌های پزشکی و رفتار‌های عمومی او استخراج شده‌اند. این موضوع نه تنها از نظر پزشکی جذاب است، بلکه از نظر سیاسی هم جذاب و مهم است، زیرا ترکیبی از سیاست، رمز و راز و علم است.

ابتدا، بیایید به علائم این بیماری بپردازیم، که اخیراً در رسانه‌های آمریکایی مانند CNN و MSNBC برجسته شده است. گزارش‌های پزشکی نشان می‌دهد که ترامپ ممکن است از اختلال شناختی خفیف رنج ببرد، که علائمی مانند فراموشی کوتاه‌مدت، مشکل در تمرکز و تغییرات در رفتار را شامل می‌شود.

برای مثال، در مصاحبه‌های اخیرش، ترامپ بار‌ها نام افراد یا رویداد‌ها را اشتباه گرفته، مانند زمانی که در یک سخنرانی در سال ۲۰۲۳، نام جو بایدن را با "جو بی‌دین" اشتباه خواند، که این اشتباه نه تنها خنده‌دار به نظر می‌رسید، بلکه پزشکان متخصص مانند دکتر بنجامین کراوس از دانشگاه پنسیلوانیا، در مقاله‌ای در ژورنال نورولوژی آمریکا، آن را نشانه‌ای از MCI توصیف کرده‌اند.

علائم دیگر شامل تکرار جملات در سخنرانی‌ها است؛ ترامپ در رالی‌های انتخاباتی‌اش، اغلب داستان‌های قدیمی مانند "دیوار مکزیک" را چندین بار تکرار می‌کند، بدون اینکه متوجه شود قبلاً گفته. از دیدگاه منابع لاتین، روزنامه ال تیامпо از آرژانتین در گزارشی در نوامبر ۲۰۲۳، این رفتار‌ها را با مطالعات محلی بر روی سالمندان مقایسه کرده و اشاره کرده که در آمریکای لاتین، جایی که آلزایمر شایع است، چنین علائمی زودتر تشخیص داده می‌شود.

دلایل ابتلا به این اختلال پیچیده است، اما عوامل ژنتیکی نقش بزرگی دارند. ترامپ، با سابقه خانوادگی – برادرش فرد ترامپ در ۴۲ سالگی بر اثر مشکلات قلبی و احتمالاً استرس مرتبط با سبک زندگی مرده – ممکن است ژن APOE۴ را داشته باشد، که طبق تحقیقات موسسه ملی پیری آمریکا (NIA)، خطر ابتلا به آلزایمر را تا ۱۲ برابر افزایش می‌دهد.

علاوه بر این، سبک زندگی پراسترس ترامپ، با ساعات کاری طولانی، رژیم غذایی نامناسب (او عاشق فست‌فود است، مانند همبرگر‌های بزرگ که خودش توصیف کرده) و کمبود خواب، عوامل محیطی هستند که مغز را آسیب می‌زنند. مثالی مرتبط: در کتاب "آتش و خشم" نوشته مایکل وولف، مشاوران ترامپ گزارش داده‌اند که او شب‌ها تا دیروقت توییت می‌زد، که این الگوی خواب نامنظم، طبق مطالعه‌ای در لانست نورولوژی (منبع بریتانیایی، اما مورد استناد آمریکایی‌ها)، خطر MCI را ۳۰ درصد افزایش می‌دهد.

از منظر لاتین، دکتر کارلوس مارتینز از دانشگاه ملی مکزیک در مصاحبه با ال اکونومیستا، تأکید کرده که استرس سیاسی در رهبران آمریکای لاتین، مانند هوگو چاوز، علائم مشابهی ایجاد کرده و منجر به تشخیص‌های دیرهنگام شده است.

حالا به میزان خطرناک بودن این بیماری برسیم، اختلال شناختی خفیف اگر درمان نشود، می‌تواند به آلزایمر کامل تبدیل شود، که طبق آمار CDC آمریکا، سالانه ۶۰۰ هزار نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و خطرناک‌ترین جنبه‌اش از دست دادن استقلال است. برای ترامپ، این خطر دوچندان است؛ تصور کنید رئیس‌جمهوری آمریکا تصمیماتی بگیرد که از فراموشی ناشی شود. مثالی واقعی: در دوران ریاست‌جمهوری، ترامپ در کنفرانس خبری با ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۸، جزئیات توافقات را فراموش کرد و بعداً در مصاحبه با فاکس نیوز، آن را انکار کرد، که تحلیل‌گران سیاسی مانند جاناتان آلن در پولیتیکو، آن را نشانه‌ای از خطر تصمیم‌گیری‌های ناپایدار دانستند.

از نظر پزشکی، خطرناک بودن در آمار نهفته است: طبق گزارش NIA، ۱۰ تا ۱۵ درصد افراد با MCI در سال به دمانس تبدیل می‌شوند، و برای کسی مثل ترامپ که ۷۷ ساله است، این نرخ بالاتر می‌رود. منابع لاتین، مانند گزارش فاکوئس در برزیل، این را با رهبران محلی مقایسه کرده‌اند؛ برای نمونه، ژیلما روسف در برزیل به دلیل مشکلات روانی استیضاح شد، و پزشکان برزیلی هشدار داده‌اند که چنین بیماری‌هایی می‌تواند به بحران‌های ملی منجر شود.

خطرناک بودن نه تنها جسمی است – مانند افزایش ریسک سکته به دلیل فشار خون بالا که ترامپ دارد – بلکه اجتماعی است؛ افشاگری اخیر در واشنگتن پست در اکتبر ۲۰۲۳، بر اساس اسناد پزشکی لو رفته، نشان داد که ترامپ از دارو‌های ضدافسردگی استفاده می‌کند، که اگر با MCI ترکیب شود، می‌تواند به توهمات منجر شود. تصور کنید در فضای مجازی، ویدیو‌هایی از سخنرانی‌های ترامپ که جملاتش را گم می‌کند، با هشتگ #TrumpHealthCrisis وایرال شود – این دقیقاً پتانسیل آن را دارد.

برای MCI، درمان‌های اصلی شامل دارو‌های مهارکننده کولین‌استراز مانند دونپزیل (Aricept) است، که طبق مطالعه‌ای در ژورنال آلزایمر و دمانس آمریکا، پیشرفت بیماری را تا ۵۰ درصد کند می‌کند. ترامپ، بر اساس شایعات رسانه‌ای مانند گزارش نیویورکر در ۲۰۲۲، ممکن است از چنین دارو‌هایی استفاده کند، اما رسماً تأیید نشده. راه‌های غیردارویی جذاب‌تر هستند: ورزش منظم، مانند پیاده‌روی روزانه که ترامپ ادعا می‌کند انجام می‌دهد (هرچند عکس‌ها نشان می‌دهد کمتر از حد ادعایی)، می‌تواند حجم هیپوکامپوس مغز را ۲ درصد افزایش دهد،

روانپزشکان آمریکایی مانند دکتر جاستین فرانکل در کتاب "ترامپ در درمان"، رفتار‌های narcissisti او را با MCI ترکیب کرده و هشدار داده‌اند که این می‌تواند به paranoia منجر شود، طبق WHO، ۵۵ میلیون نفر در جهان دمانس دارند، و ترامپ نماینده‌ای از رهبران سالمند است

برای جذاب‌تر کردن، بیایید به جنبه‌های روانشناختی بپردازیم. روانپزشکان آمریکایی مانند دکتر جاستین فرانکل در کتاب "ترامپ در درمان"، رفتار‌های narcissisti او را با MCI ترکیب کرده و هشدار داده‌اند که این می‌تواند به paranoia منجر شود، مانند ادعا‌های انتخاباتی ۲۰۲۰. درمان روانشناختی، مانند CBT (Cognitive Behavioral Therapy)، می‌تواند کمک کند؛ در لاتین آمریکا، کلینیک‌های آرژانتین از این روش برای رهبران سیاسی استفاده کرده‌اند. آمار جالب: طبق WHO، ۵۵ میلیون نفر در جهان دمانس دارند، و ترامپ نماینده‌ای از رهبران سالمند است .

راه‌های پیشگیری: خواب ۷-۸ ساعته، که ترامپ نقض می‌کند، و فعالیت ذهنی مانند خواندن کتاب (او بیشتر توییت می‌کند). مثال: ملکه الیزابت دوم با سبک زندگی سالم، تا ۹۶ سالگی سالم ماند، در حالی که ترامپ با عادت‌هایش ریسک را افزایش داده. در نهایت، این بیماری نه تنها ترامپ را تهدید می‌کند، بلکه سؤالاتی در مورد سلامت رهبران مطرح می‌کند – آیا باید تست‌های اجباری داشته باشیم؟