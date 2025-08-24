معاون ترامپ: ما هیچ کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جی‌دی ونس» معاون ریاست‌جمهوری آمریکا عصر یکشنبه در مصاحبه‌ای با رسانه خبری «ان‌بی‌سی نیوز» ادعا کرد: «روسیه به دلایل پیچیده‌ای خواهان آتش‌بس نیست. همچنین، ما کنترلی بر اقدامات روسیه نداریم زیرا اگر داشتیم جنگ اوکراین هفت ماه پیش تمام می‌شد.»

معاون «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگویی با برنامه «میت دِ پرس» عنوان کرد: «ما همچنان مطمئن هستیم که ایالات متحده می‌تواند با وجود اختلافات احتمالی که از زمان دیدار دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در این ماه پدیدار شده است، برای پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین میانجیگری کند.»

وی افزود: «ما معتقدیم که همین چند هفته گذشته شاهد امتیازات قابل‌توجهی از سوی هر ۲ طرف بوده‌ایم.»

ونس در مورد عملیات موشکی روسیه در غرب اوکراین در شب پنجشنبه که یک کارخانه الکترونیک متعلق به یک شرکت آمریکایی هدف قرار داده شده، اظهار نظر کرد و با انتقاد از «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: «من آن را دوست نداشتم. اما این یک جنگ است و به همین دلیل است که ما می‌خواهیم کشتار را متوقف کنیم. روس‌ها کارهای زیادی انجام داده‌اند که ما دوست نداریم. بسیاری از غیرنظامیان جان خود را از دست داده‌اند. ما از همان ابتدا این اقدامات را محکوم کرده‌ایم و صادقانه بگویم، رئیس‌جمهور ترامپ برای اعمال فشار و اعمال اهرم اقتصادی بر روس‌ها، قطعا بیشتر از جو بایدن در سه سال و نیم گذشته، که هیچ کاری جز حرف زدن و هیچ کاری برای توقف کشتار انجام نداد، تلاش کرده است. پس از من پرسیدید که از چه چیزی عصبانی هستم؟ چیزی که من از آن عصبانی هستم، ادامه جنگ است.»

معاون ترامپ با بیان اینکه «هنوز جای زیادی برای مذاکره وجود دارد»، تاکید کرد: «ما در نهایت یا موفق خواهیم شد یا به بن‌بست خواهیم خورد. و اگر به بن‌بست برسیم، به این روند مذاکره و اعمال فشار ادامه خواهیم داد. این دیپلماسی پرانرژی است که این جنگ را به پایان خواهد رساند.»

او در پاسخ به این سوال خبرنگار ان‌بی‌سی نیوز مبنی بر اینکه اگر ایالات متحده تحریم‌های جدیدی وضع نکند، چه فشاری بر روسیه وارد می‌شود، ادعا کرد: «چگونه می‌توان آنها را به جایی رساند که با زلنسکی سر میز مذاکره بیایند و بمباران را متوقف کنند؟ ترامپ اهرم اقتصادی تهاجمی مانند تعرفه‌های ثانویه علیه هند را اعمال کرده است تا ثروتمند شدن روس‌ها از اقتصاد نفتی‌شان را دشوارتر کند.»

جی‌دی ونس در رابطه با مسئله اعزام نیروهای آمریکایی به خاک اوکراین گفت: «رئیس‌جمهور ما بسیار واضح گفته است؛ قرار نیست نیروی زمینی در اوکراین مستقر شود اما ما به ایفای نقش فعال خود در تلاش برای اطمینان از این که اوکراینی‌ها از ضمانت‌های امنیتی و اعتماد لازم برای توقف جنگ از جانب خود برخوردار باشند و روس‌ها احساس کنند که می‌توانند جنگ را از جانب خود به پایان برسانند، ادامه خواهیم داد.»

روسیه درباره خواسته‌های خود انعطاف‌پذیر بوده است

معاون رئیس‌جمهور آمریکا با بیان اینکه باور ندارد «روس‌ها ترامپ را به زور وادار به همکاری می‌کنند»، افزود: «فکر می‌کنم روس‌ها برای اولین بار در سه سال و نیم این درگیری، امتیازات قابل‌توجهی به رئیس‌جمهور ترامپ داده‌اند. آن‌ها در واقع حاضر بوده‌اند در مورد برخی از خواسته‌های اصلی خود انعطاف‌پذیر باشند. آن‌ها در مورد آنچه برای پایان دادن به جنگ ضروری است، صحبت کرده‌اند.»

وی خاطر نشان کرد: «ترامپ تلاش‌های خود را برای مذاکره جهت یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک افزایش داده است زیرا این جنگ به نفع هیچ‌کس نیست. این به نفع اروپا یا ایالات متحده نیست.»

ونس ضمن اذعان به برخی از موانعی که از زمان دیدار ترامپ با پوتین در آلاسکا ایجاد شده است، ابراز خوش‌بینی کرد که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.

او در این خصوص گفت: «مذاکرات پستی و بلندی‌هایی دارد. گاهی اوقات احساس می‌کنیم که با روس‌ها پیشرفت زیادی داشته‌ایم و گاهی اوقات، همانطور که رئیس‌جمهور گفته است، از روس‌ها بسیار ناامید شده است. ما به انجام هر کاری که باید انجام دهیم تا این موضوع را به پایان برسانیم، ادامه خواهیم داد. فکر نمی‌کنم این اتفاق در طول یک شب رخ دهد. فکر می‌کنم که ما به پیشرفت ادامه خواهیم داد. اما در نهایت اینکه آیا کشتار متوقف می‌شود، به این بستگی دارد که آیا روس‌ها و اوکراینی‌ها واقعا می‌توانند در اینجا به یک راه‌حل مشترک برسند یا خیر.»

ونس در ادامه مصاحبه با اشاره به روسیه گفت: «من نگفتم که آنها همه چیز را واگذار کردند. اما آنچه آنها واگذار کرده‌اند، به‌رسمیت شناختن این است که اوکراین پس از جنگ تمامیت ارضی خواهد داشت. آنها پذیرفته‌اند که نمی‌توانند یک رژیم دست نشانده در کی‌یف منصوب کنند آیا آنها همه امتیازات را داده‌اند؟ البته که نداده‌اند. آیا آنها باید جنگ را شروع می‌کردند؟ البته که آنها نباید شروع می‌کردند، اما ما در حال پیشرفت هستیم.»

تا پایان جنگ، درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین گفت‌وگو نمی‌کنیم

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره اختلاف نظرها پیرامون میزان مشارکت روسیه در ایجاد ضمانت‌های امنیتی برای اوکراین، اظهار داشت: در این خصوص کمی صحبت‌های خلاف واقع وجود دارد. اول از همه، ما تا زمانی که جنگ به پایان نرسیده، درباره ضمانت‌های امنیتی صحبت نمی‌کنیم. و البته، روس‌ها بخشی از گفت‌وگو در مورد پایان دادن به آن جنگ خواهند بود. بنابراین، مطمئنا آنها در این امر سهمی خواهند داشت.»

جی‌دی ونس در مورد جاه‌طلبی‌های سیاسی خودش، دوباره از پاسخ به سوالاتی در مورد اینکه آیا خود را وارث ترامپ در سال ۲۰۲۸ می‌داند یا خیر، طفره رفت.

او در این مورد گفت: «من خودم را معاون رئیس‌جمهوری می‌دانم که سعی می‌کند برای مردم آمریکا کار خوبی انجام دهد و اگر من کار خوبی انجام دهم، و اگر رئیس‌جمهور همچنان موفق باشد، همانطور که می‌دانم خواهد بود، سیاست خودش درست می‌شود. وقتی به آن برسیم، می‌توانیم از آن پل عبور کنیم.»

ونس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این احتمال را با ترامپ در میان گذاشته است یا خیر، تاکید کرد: «همانطور که می‌دانید، رئیس‌جمهور در مورد همه چیز صحبت می‌کند و اگر در اخبار باشد، من و رئیس‌جمهور قطعا در مورد آن صحبت کرده‌ایم. اما من فکر می‌کنم رئیس‌جمهور فقط روی انجام کار خوب برای مردم آمریکا تمرکز دارد. او می‌خواهد من هم روی انجام کار خوب برای مردم آمریکا تمرکز کنم. این کاری است که من به انجام آن ادامه خواهم داد.»