به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: امروز با آقای ما جائوشو، معاون وزیر و قائم مقام وزارت امور خارجه چین به صورت تلفنی گفتوگو و درخصوص اجلاس هفته بعد سران سازمان همکاری شانگهای، آخرین تحولات مربوط به موضوع هسته ای و مذاکرات و قطعنامه ۲۲۳۱ و تنظیم مواضع مشترک ایران، چین و روسیه در قبال آن رایزنی کردیم.
وی افزود: آقای «ما» بر ضرورت حل و فصل سیاسی و دیپلماتیک موضوعات تاکید و تصریح کرد چین به نقش سازنده خود در این رابطه ادامه خواهد داد.
