هشدار هواشناسی درباره رگبار، گردوخاک و تداوم گرما

سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک در بسیاری از استان‌ها طی روزهای آینده و همچنین تداوم الگوی گرم تابستانه در اغلب مناطق کشور هشدار داد.

به گزارش تابناک، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار سطح زرد در خصوص سه سامانه جوی هشدار داد.

بر اساس اولین بخش هشدار به ادامه رگبارهای موسمی اشاره شده است و اعلام شده از یک‌شنبه تا سه‌شنبه (۲ تا ۴ شهریورماه) در جنوب استان سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب استان کرمان، ارتفاعات و دامنه فارس و جنوب هرمزگان به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گرد و خاک پیش‌بینی شده است.

این شرایط می‌تواند موجب جاری‌شدن رواناب در مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌های فصلی، صاعقه، آب‌گرفتگی معابر به‌ویژه برون‌شهری، وزش باد شدید، کاهش دید افقی، احتمال سقوط سنگ و اشیا از ارتفاع و آسیب به سازه‌های موقت و صنعت کشاورزی شود.

توصیه شده است شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند، از صعود به ارتفاعات بپرهیزند و در فعالیت‌هایی مانند چرای دام، تردد جاده‌ای و... احتیاط کنند.

بنا بر این گزارش، هشدار زرد رنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

گردوخاک و وزش باد شدید تا پایان هفته

طبق دومین بخش از هشدار هواشناسی کشور، از یک‌شنبه تا جمعه (۲ تا ۷ شهریورماه) به دلیل افزایش گرادبان فشاری، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در بسیاری از استان‌های کشور به وقوع می‌پیوندد که در مناطق مستعد با گردوخاک همراه خواهد بود.

روز یک‌شنبه این شرایط برای استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، اصفهان، سمنان، قم و مرکزی پیش‌بینی شده است.

دوشنبه (۳ شهریورماه) در خراسان رضوی، خراسان شمالی، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، اصفهان، قم، مرکزی و در خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و نیمه شرقی فارس نیز وزش باد و گردوخاک رخ خواهد داد.

سه‌شنبه این شرایط در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، سیستان و بلوچستان، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و لرستان مورد انتظار است و چهارشنبه (۵ شهریورماه) استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، سمنان، کرمان، یزد، اصفهان، قم، مرکزی، همدان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و لرستان با این شرایط همراه خواهند بود.

پنجشنبه (۶ شهریور ماه) این شرایط در خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، مرکزی، سیستان و بلوچستان، سمنان، کرمان، خوزستان، ایلام، کرمانشاه و کردستان ادامه خواهد یافت.

طی جمعه نیز بیشتر نواحی شرقی، مرکزی و غربی کشور شامل استان‌های خراسان رضوی و جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، سمنان، یزد، اصفهان، کرمان، مرکزی، خوزستان، کرمانشاه، ایلام و کردستان و فارس تحت‌تأثیر این پدیده خواهند بود.

این شرایط موجب کاهش کیفیت هوا در نواحی مستعد، افزایش غلظت آلاینده‌ها، احتمال شکستن نهال و درختان فرسوده و سقوط اجسام از ارتفاع، خسارت به سازه‌های موقت، خسارت به تأسیسات حساس به گرد و خاک و احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید می‌شود.

هواشناسی توصیه کرده است بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند، نسبت به استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و گلخانه‌ها اقدام شود و تردد در جاده‌ها با احتیاط بیشتری انجام شود. همچنین باید از توقف مقابل ساختمان‌های نیمه‌کاره و پارک خودرو کنار درختان فرسوده نیز خودداری شود.

تداوم گرمای تابستانه و افزایش مصرف انرژی

سازمان هواشناسی در سومین بخش از هشدار همچنین اعلام کرد الگوی گرم تابستانه در لایه‌های مختلف جو تا جمعه ادامه خواهد داشت و بسیاری از استان‌ها بی‌هنجاری دما نسبت به میانگین بلندمدت، را تجربه می‌کنند.

امروز یک‌شنبه این شرایط در استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، گیلان و سواحل مازندران، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم مرکزی، اصفهان، سمنان، همدان، کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، فارس، کردستان، کرمان و نیمه غربی سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود و دوشنبه استان‌های واقع در شمال غرب، غرب، سواحل خزر، تهران، البرز، قزوین، قم، مرکزی، همدان، اصفهان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، یزد، فارس، کرمان، کرمانشاه و نیمه غربی سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل استانهای گیلان، مازندران و گلستان، استان‌های کردستان، کرمانشاه، نوار غربی ایلام، مرکزی، قم، زنجان، قزوین، البرز، تهران، اصفهان، همدان، لرستان و چهارمحال بختیاری با افزایش دما روبه‌رو خواهند بود.

سه‌شنبه این شرایط در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، سواحل استان‌های گیلان و مازندران، زنجان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال بختیاری، همدان، قزوین، البرز، قم و تهران و چهارشنبه نیز در آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان کردستان، کرمانشاه، لرستان، همدان، قم، مرکزی، قزوین، تهران، البرز، نیمه جنوبی سمنان خراسان جنوبی، خراسان رضوی، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و نیمه شرقی کرمان ادامه خواهد داشت.

بی هنجاری گرما نسبت به میانگین بلند مدت پنجشنبه نیز برای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کرمانشاه، کردستان، همدان، خراسان رضوی، نیمه شرقی کرمان، نیمه شمالی سیستان و بلوچستان و لرستان و جمعه در آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، نیمه شرقی کرمان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، نیمه جنوبی سمنان و خراسان رضوی را در بر خواهد گرفت.

افزایش مصرف حامل‌های انرژی، احتمال گرمازدگی در گروه‌های حساس، شدت‌یافتن پرتوهای فرابنفش خورشید، آسیب به محصولات کشاورزی و احتمال آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌ها از جمله پیامدهای این شرایط است و به شهروندان توصیه شده است ضمن مدیریت بهینه مصرف انرژی، از فعالیت گروه‌های حساس در ساعات گرم روز در فضای باز اجتناب کنند، از عینک آفتابی و کلاه استفاده کنند و از روشن‌کردن آتش در طبیعت بپرهیزند. همچنین کنترل دما و رطوبت در سالن‌های پرورشی و گلخانه‌ها ضرورت دارد.