En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اظهارات تلخ و دردناک مربی تیم ملی نجوم ایران/ می‌روند، دلایلش هم معلوم است!

می‌خواهیم شما را با نجومی‌های واقعی ایران آشنا کنیم آنها که دستشان به جاهایی رسیده است که شاید از عهده هر کسی بر نیاید. با این حال آنها نجومی بگیر نیستند.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۷۴
| |
2446 بازدید
|
۱۲

نجومی‌ها واقعی ایران را بشناسید؛ این پنج نفر به علاوه یک

در هیاهوی پرتلاطم جنگ و دشواری‌های دوران پس از آن، شاید کمتر خبری بتواند مانند موفقیت درخشان تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران، دل‌های مردم ایران را شاد کند.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، کسب ۵ مدال طلا و مقام اول جهان در هجدهمین دوره مسابقات جهانی (IOAA) در هندوستان، نه‌تنها افتخاری بزرگ برای کشورمان است، بلکه نویدبخش آینده‌ای روشن برای نسلی از جوانان نخبه است که با عشق به علم و میهن، پرچم ایران را در عرصه جهانی به اهتزاز درآوردند. اما این شادی و افتخار، تنها در صورتی پایدار خواهد ماند که با حمایت مستمر از این نخبگان، زمینه‌های پیشرفت علمی و اجتماعی جامعه را بیش از پیش فراهم کنیم. مباد آن که این سرمایه‌ها یک روز در اختیار دیگران قرار گرفته و آنها به جای ما، از توان این بچه‌ها بهره‌مند شوند.

اسامی اعضای پرافتخار تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک جمهوری اسلامی ایران در این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

علی نادری، حسین معصومی، هیربد فودازی، ارشیا میرشمسی کاخکی و حسین سلطانی.

 در ادامه، گفت‌وگوی خبرنگار تابناک با استاد سید امیرحسین موسوی، مربی این تیم، _که خود نیز از مدال آوران برتر جهانی و یکی از نخبگان این عرصه است_ مرور می کنیم که به بررسی این موفقیت و چالش‌های پیش روی نخبگان می‌پردازد.

نجومی‌ها واقعی ایران را بشناسید؛ این پنج نفر به علاوه یک

موسوی که خود از سال ۱۳۸۹ در حوزه آموزش المپیاد نجوم فعالیت می‌کند و در همان سال مدال برنز کشوری را کسب کرده، از سال ۱۳۹۴ به‌عنوان عضو کمیته نجوم و از سال ۱۴۰۲ به‌عنوان مربی تیم ملی فعالیت داشته است. او موفقیت تیم ایران را نتیجه عشق به علم و میهن‌پرستی دانش‌آموزان دانست و ابراز امیدواری کرد که با حمایت‌های بیشتر، این مسیر درخشان ادامه یابد.

 

نجومی ها از کدام استان ها هستند؟

موسوی با اشاره به سابقه ۲۰ ساله المپیاد نجوم در ایران، تأکید کرد که این المپیاد از با سابقه‌ترین المپیادهای علمی کشور است و هجدهمین دوره مسابقات جهانی آن در هند برگزار شد.

نجومی‌ها واقعی ایران را بشناسید؛ این پنج نفر به علاوه یک

وی افزود که از ۵ عضو تیم ملی، ۴ نفر از تهران و یک نفر از مشهد بودند. او به دانش‌آموزان علاقه‌مند توصیه کرد که با مطالعه منابع رسمی اعلام‌شده و جست‌وجو در فضای مجازی، به جزوات و منابع باکیفیت دسترسی پیدا کنند.

 

چالش‌های مسابقات هند و سختی‌های آزمون

موسوی درباره میزبانی هند در مسابقات جهانی گفت: «هندی‌ها بسیار دقیق و سخت‌گیر بودند. سوالات نسبت به سال گذشته دشوارتر و زمان آزمون‌ها محدود بود. آزمون عملی رصد نیز در سه بخش تلسکوپ، آسمان‌نما و نقشه آسمان برگزار شد.» او افزود که آزمون‌های جهانی شامل سه بخش اصلی تئوری، تحلیل داده‌های نجومی و رصد عملی است و رقابت میان بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز از ۶۴ کشور برگزار شد.

وی با اشاره به سیستم اعطای مدال‌ها توضیح داد: «مدال‌های طلا به نمرات برتر تعلق می‌گیرد و کسب آن کار بسیار دشواری است. در دو سال اخیر، تنها تیم ایران موفق شده هر ۵ عضو خود را به مدال طلا برساند، که این افتخار بزرگی است.»

 

نگاه جهانی به موفقیت ایران

موسوی با اشاره به جایگاه تیم ایران در جهان گفت: «کشورهای دیگر ما را الگو قرار داده‌اند. برخی تیم‌ها هدفشان رسیدن به سطح ایران است و حتی در پایان مسابقات به ما گفتند که سال آینده برای رقابت جدی‌تر بازمی‌گردند.» او این موفقیت را نتیجه هم‌افزایی میان المپیادی‌های سابق و فعلی دانست که چرخه‌ای پویا در المپیاد نجوم ایجاد کرده است.

نجومی‌ها واقعی ایران را بشناسید؛ این پنج نفر به علاوه یک

آماده‌سازی تیم ملی؛ تلاشی جمعی اما با حمایت ناکافی

به گفته مربی تیم ملی، آماده‌سازی دانش‌آموزان در طول یک سال گذشته شامل کلاس‌های آموزشی، اردوهای رصدی و برنامه‌های متنوع تحت نظارت باشگاه دانش‌پژوهان جوان بوده است. او با قدردانی از تلاش بیش از ۳۰ معلم که با دانش‌آموزان همکاری داشتند، اظهار داشت: «این موفقیت نتیجه عشق دانش‌آموزان به المپیاد و کشورشان است، اما متأسفانه حمایت‌های شایسته از آن‌ها صورت نگرفته است. پس از بازگشت از مسابقات جهانی، وعده‌های زیادی داده می‌شود، اما به‌سرعت به فراموشی سپرده می‌شود.»

این موفقیت نتیجه عشق دانش‌آموزان به المپیاد و کشورشان است، اما متأسفانه حمایت‌های شایسته از آن‌ها صورت نگرفته است

کمیته‌ای جوان و پویا؛ رمز موفقیت تیم ایران

یکی از عوامل موفقیت تیم ایران، به گفته موسوی، سپردن مسئولیت کمیته ملی المپیاد نجوم به جوانانی است که خود سابقه المپیادی دارند. او توضیح داد: «از سال ۱۴۰۲، ریاست کمیته به افرادی مانند دکتر زاده و آقای قاسم‌پور که خود از مدال‌آوران المپیاد بودند، سپرده شد. این رویکرد، فارغ از نگاه‌های جهت‌دار، تمام ظرفیت‌های المپیاد نجوم را متمرکز کرد و با پویایی و دقت جوانان، تیم را به بهترین شکل آماده کرد.» او معتقد است که تا زمانی که این روند ادامه یابد، موفقیت‌های درخشان تیم ایران پابرجا خواهد ماند.

 

مهاجرت نخبگان صحت دارد، دلایلش مشخص است

استاد موسوی درباره دغدغه مهاجرت نخبگان گفت: «بسیاری از المپیادی‌ها که در بهترین دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، به دلایل مختلف تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. این موضوع صحت دارد و دلایل آن برای همه روشن است.» او تأکید کرد که برای حفظ این استعدادها، مسئولین باید حمایت مستمر و واقعی از آن‌ها داشته باشند: «باید ارزش کار این جوانان شناخته شود و در تمام مراحل زندگی‌شان، از نظر معیشتی و حرفه‌ای، مورد حمایت قرار گیرند تا حتی در صورت تحصیل در خارج، انگیزه بازگشت به کشور را داشته باشند.»

بسیاری از المپیادی‌ها که در بهترین دانشگاه‌ها پذیرفته می‌شوند، به دلایل مختلف تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. این موضوع صحت دارد

تلاش بدون پاداش مادی

وی با تأسف اظهار داشت که هیچ جایزه مشخصی برای دانش‌آموزان و مربیان در نظر گرفته نشده است: «گاهی گروه‌هایی به‌صورت خودجوش از دانش‌آموزان تقدیر می‌کنند، اما برای مربیان و سرپرستان هیچ حمایتی وجود ندارد.»

نجومی‌ها واقعی ایران را بشناسید؛ این پنج نفر به علاوه یک

المپیاد نجوم در ایران، مسیری برای کشف استعدادها

استاد موسوی درباره روند برگزاری المپیاد نجوم در ایران توضیح داد: «المپیادهای علمی هر سال توسط باشگاه دانش‌پژوهان جوان در سه مرحله برگزار می‌شود: مرحله اول، مرحله دوم و دوره تابستانه. در نهایت، ۱۰ نفر به‌عنوان مدال‌آوران طلا انتخاب می‌شوند که از میان آن‌ها پس از یک سال آموزش فشرده، ۵ نفر به‌عنوان اعضای تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک انتخاب می‌شوند.» وی افزود که این المپیاد برای دانش‌آموزان پایه‌های دهم و یازدهم برگزار می‌شود و دانش‌آموزان پایه نهم نیز می‌توانند از این زمان برای آماده‌سازی خود استفاده کنند.

موفقیت تیم ملی المپیاد نجوم و اخترفیزیک ایران در مسابقات جهانی، بار دیگر توانایی‌های علمی و استعدادهای درخشان جوانان ایرانی را به نمایش گذاشت. بااین‌حال، همان‌طور که استاد موسوی تأکید کرد، حفظ این نخبگان نیازمند حمایت‌های مستمر و واقعی است تا انگیزه آن‌ها برای خدمت به کشور حفظ شود. این پیروزی نه‌تنها افتخاری برای ایران، بلکه الگویی برای سایر کشورها در مسیر پرورش استعدادهای علمی است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
تیم نجوم ایران المپیاد نجوم المپیاد علمی هندوستان سید امیرحسین موسوی
۳۸ آمار شوکه‌کننده از تهران/ شهری که روزانه ۲.۵ میلیارد لیتر آب می‌بلعد!
همه چیز درباره بیماری ترامپ/رازی که رسانه‌ها را منفجر کرد
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دانش‌آموزان ایران، ستاره‌های درخشان المپیاد نجوم
تبریک قالیباف به قهرمانان نجوم
انتقاد از بی‌توجهی به مدال‌های طلا در المپیاد علمی جهانی
اعلام نتایج مرحله اول آزمون المپیاد علمی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
4
پاسخ
خب مبارک هاروارد و ناسا و ... باشه دیگه، تو مملکت که نمی مونن هیچ کدوم!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
0
پاسخ
سلامت ؛ پیروز؛ موفق ؛ در پناه خدا و زیر پرچم ایران پاینده باشید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
شک نکن سال دیگه هیچکدومشون تو کشور نیستن و در بهترین دانشگاه‌ها و با بهترین امکانات درس میخونن.
محمود
|
China
|
۰۵:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
2
پاسخ
ترا خدا اینقدر شعار حمایت ندید
پاتو بردار مسول عزیز از روی گردن ما
الان من میخوام از خارج از ایران بیام تو ایران کارم هم مشخصه سرمایه گذاری کنم .
اول باید کلی پول بدم زمین و کارگاه بخرم . ولی تو خارج من نیاز نیست زمین کارخونه را بخرم. اوکی مشکلی نیست . حالا خریدم برق نمیخوام. بعد من بازار 80 میلیونی جوایم را نمیده میخوام صادر کنم . چطوری صادر کنم . خارجیه گواهی کیفیت میخواد به من نمیدن . اوکی پولش را چطوری بگیرم . بعد چطوری کالا را بفرستیم از ایران که نمیشه . ولش کن خارج را داخل فساد اداری را چکار کنم بیمه بیخودی ازم پول میگیره بخدا فسم بیخودی .نیروی گار و مهندس خوب همه رفتن از ایران . نیروی کار را چکار کنم . به نظرت منطقیه من بیام به نظرت منطقیه این نجومیا بمونن؟ پیام منو منتشر کنی که بهم دیگر دوستان جواب بدن ؟شاید راضی شدیم برگشتیم ایران دلمون تنگه کشورمون هست.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
چند سال دیگه بیا بگو کجا هستن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
نمی خوام کارشون رو بی ارزش کنم ولی همینکه ۴ نفرشون از تهران ویه نفرشون از مشهد هستن خیلی چیزا رو نشون میده.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
علی نادری از چهارمحال بختیاری شهرستان لردگان هستند
اصالت لردگانی هستند شاید در تهران زندگی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
4
پاسخ
چند سالی دیگر خدا میداند این افراد کجای دنیا هستند و خدمت میکنند
کار این کشور با برگزاری کنکور و شرکت در المپیادهای مختلف معرفی و شناساندن نخبه گان برای کشورهای ابرقدرت شده
تعطیل کنید این دکان مکاره را قبل از انکه کشور تهی شود از نخبه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
ما پرورش میدهیم ولی در اخر امریکا صاحب میشود

تابناکی عزیز اگر عرضه داری اماری از انها بده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
3
پاسخ
آفرین بر شما
ولی به زودی شاهد مهاجرت آنها از کشور خواهیم بود.
و در عوض افغانها و پخمگان در کشور می مانند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۳
0
4
پاسخ
چند سال دیگه همشون مهاجرت میکنند
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
جدال عرب‌ها بر سر ایران: امیدوارم ایران از روی کره زمین محو شود!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
تلویزیون چین: ایران استراتژی دسته گرگ‌ها را در پیش گرفته!
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ترور رئیس ستاد کل ارتش یمن شکست خورد
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۳۰۰ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۷۵ نظر)
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!  (۶۸ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YYU
tabnak.ir/005YYU