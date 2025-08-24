En
بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های عربی

بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد ملت ایران و ایستادگی آن در برابر درخواست های آمریکا مبنی بر گوش به فرمان بودن، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز - یکشنبه دوم شهریور - در سالروز شهادت امام رئوف حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) در دیدار هزاران نفر از قشر‌های مختلف مردم، با تبیین نکات مهمی درباره مسائل روز تأکید کردند: دشمنان ایران از «ایستادگی و اتحاد مقتدرانه ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح» و «تحمل شکست سخت در حملات نظامی» فهمیده‌اند که ملت ایران و نظام اسلامی را نمی‌توان با جنگ به زانو درآورد و گوش به‌فرمان کرد.

ایشان افزودند: بنابراین، اکنون این هدف را با «ایجاد اختلاف در کشور» دنبال می‌کنند که در مقابل، همه مردم و مسئولان و صاحبان حرف و قلم باید با همه وجود سپر پولادین اتحاد مقدس و عظیم ملی را حفظ و تقویت کنند.

این سخنان مقام معظم رهبری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های عربی داشت و شبکه الجزیره با انتشار بخش‌هایی از این سخنان به نقل از ایشان نوشت: دشمنان ایران از طریق پایداری و وحدت ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح فهمیدند که نمی‌توان با جنگ، نظام ایران را به زانو درآورد.

الجزیره به نقل از رهبر انقلاب همچنین گزارش داد: ملت ما با قدرت در برابر خواسته اهانت‌آمیز آمریکا مبنی بر گوش به فرمان بودن در برابر اوامر آن، خواهد ایستاد و حل مشکلات با آمریکا ممکن نیست چرا که این کشور می‌خواهد ایران گوش به فرمان دستورات آن باشد.

پایگاه خبری «العهد» نیز بخش مربوط به تأکید مقام معظم رهبری بر حفظ اتحاد ملی را منتشر و گزارش داد: امام خامنه‌ای تأکید کردند که ملت ایران، مسئولان و صاحبان حرف و قلم بایستی با تمام توان سپر فولادین اتحاد مقدس ملی را حفظ کنند.

العهد به نقل از رهبر انقلاب افزود: دشمنان ایران درک کردند که به زانو درآوردن ملت و نظام ایران با جنگ ممکن نیست.

شبکه روسیا الیوم نیز با عنوان «رهبر ایران خواستار حمایت از پزشکیان» شد، نوشت: رهبر ایران ملت این کشور را به حمایت از خدمتگزاران کشور به ویژه رئیس جمهور فراخواند و تأکید کرد که ملت ایران با قدرت در برابر توقع اهانت‌آمیز آمریکا در خصوص تسلیم شدن و گوش به فرمان بودن، می‌ایستد.

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های عربی

شبکه عراقی «العهد» نیز با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر حفظ اتحاد ملی به نقل از ایشان گزارش داد: سپر پولادین اتحاد ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح نباید خدشه‌دار شود.

این شبکه عراقی همچنین این بخش از سخنان مقام معظم رهبری را منتشر کرد و نوشت: ملت ایران با قدرت در برابر توقع اهانت‌آمیز آمریکا برای گوش به فرمان بودن، خواهد ایستاد.

العهد همچنین به نقل از رهبر انقلاب اسلامی گزارش داد: دشمنان ایران درک کرده‌اند که به زانو درآودن ملت و نظام اسلامی ایران از طریق جنگ ممکن نیست و برای تحقق هدف خود برای ایجاد اختلاف در کشور تلاش می‌کند.

شبکه المیادین نیز بخش مربوط به تأکید مقام معظم رهبری بر علت دشمنی آمریکا با ملت ایران را منتشر کرد و به نقل از ایشان نوشت: حل مشکل ما با آمریکا ممکن نیست چرا که آمریکا می‌خواهد ایران گوش به فرمان آن باشد؛ کسانی که خواهان اجرای مذاکرات مستقیم با واشنگتن برای حل این مشکل هستند، ظاهربین هستند، دولت‌های قبلی آمریکا علت دشمنی خود با ایران را با عناوین مختلف همچون حقوق بشر، تروریسم و دموکراسی پنهان می‌کردند، اما این آقایی که امروز در آمریکا سر کار است، هدف حقیقی را اعلام کرد و گفت که ما مقابله‌مان با ایران برای این است که ایران گوش به فرمان آمریکا باشد.

پایگاه خبری «إرم نیوز» نیز با انتشار بخش‌هایی از بیانات رهبر انقلاب اسلامی به نقل از ایشان نوشت: آمریکا می‌خواهد ایران گوش به فرمان آن باشد؛ کسانی که خواهان مذاکرات مستقیم با آمریکا هستند، ظاهربین هستند.

بازتاب بیانات رهبر انقلاب در رسانه‌های عربی

 

