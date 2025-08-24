آلودگی هوا در تهران به مرز هشدار رسید

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از پایداری جوی هوا طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: آسمان تهران در امروز و فردا صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد، احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد. دمای هوا در این دو روز تا ۳۸ درجه سانتیگراد افزایش خواهد داشت.
وی همچنین افزود: در نیمه شرقی کشور، بهویژه منطقه زابل، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک محتمل است. امروز یکشنبه، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در مناطق شمالغرب، غرب، جنوبغرب، مرکز و استانهای واقع در دامنههای جنوبی البرز نیز پیشبینی شده است. علاوه بر این، تنگه هرمز و دریای عمان طی دو روز آینده مواج خواهند بود.
ضیائیان در خصوص وضعیت جوی سایر نقاط کشور، اعلام کرد: در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و بخشهایی از هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیشبینی میشود. دمای حداقلی در کشور حدود ۳۰ درجه سانتیگراد و دمای حداکثری ۴۸ درجه سانتیگراد خواهد بود.
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت در حال حاضر به عدد ۱۱۴ رسیده و در وضعیت نارنجی، یعنی ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.