En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آلودگی هوا در تهران به مرز هشدار رسید

در حالی که شاخص کیفیت هوای تهران با عدد ۱۱۴ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد، سازمان هواشناسی از پایداری جوی در بیشتر مناطق کشور طی روزهای آینده خبر داده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۵۸
| |
425 بازدید
آلودگی هوا در تهران به مرز هشدار رسید

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، از پایداری جوی هوا طی چند روز آینده خبر داد و اظهار کرد: آسمان تهران در امروز و فردا صاف خواهد بود، اما در ساعات بعدازظهر با افزایش سرعت باد، احتمال وقوع گردوخاک وجود دارد. دمای هوا در این دو روز تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد داشت.

وی همچنین افزود: در نیمه شرقی کشور، به‌ویژه منطقه زابل، وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک محتمل است. امروز یکشنبه، وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در مناطق شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز نیز پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، تنگه هرمز و دریای عمان طی دو روز آینده مواج خواهند بود.

ضیائیان در خصوص وضعیت جوی سایر نقاط کشور، اعلام کرد: در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس و بخش‌هایی از هرمزگان، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، افزایش ابر، رگبارهای پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود. دمای حداقلی در کشور حدود ۳۰ درجه سانتی‌گراد و دمای حداکثری ۴۸ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص آلودگی هوای پایتخت در حال حاضر به عدد ۱۱۴ رسیده و در وضعیت نارنجی، یعنی ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد. همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته، میانگین

اشتراک گذاری
برچسب ها
آلودگی هوا گردوخاک هواشناسی
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
هشدار هواشناسی درباره رگبار، گردوخاک و تداوم گرما
باران و رعدوبرق در شمال و جنوب/گردوخاک در تهران
هشدار و آماده باش برای رگبار‌های سیل‌آسا و طوفان شن
وزش باد ۱۱۵ کیلومتری در زابل / کاهش دید تا ۷۰۰ متر
هوای تهران قابل قبول است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YYE
tabnak.ir/005YYE