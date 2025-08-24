En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شتاب آمریکا برای تخلیه ۲ پایگاه در عراق

شبکه «اسکای نیوز» عربی گزارش داد که آمریکا روند خروج نیروهای خود را از خاک عراق تسریع کرده و ۲ پایگاه خود را به طور کامل تخلیه خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۵۶
| |
671 بازدید
شتاب آمریکا برای تخلیه ۲ پایگاه در عراق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این شبکه، امروز (یکشنبه)، تصمیم آمریکا را غیرمنتظره توصیف کرد و نوشت که این کشور قصد دارد پایگاه عین‌الاسد در غرب عراق و پایگاه ویکتوریا در بغداد را به طور کامل تخلیه کند.

بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در حال جابه‌جایی و انتقال به اربیل و یکی از کشورهای همسایه عراق هستند.

این شبکه همچنین افزود که آمریکایی‌ها به مقامات عراقی اطلاع داده‌اند روند خروج نیروهای خود را شتاب خواهند داد و حتی زودتر از زمان تعیین‌شده در توافق دوجانبه از عراق خارج خواهند شد.

این گزارش در حالی منتشر شده است که شبکه عراقی «السومریه» نیز روز جمعه آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق را تأیید کرده بود.این شبکه اشاره کرده بود که آمریکا برای اولین بار نه‌تنها در حال جابه‌جایی تجهیزات است، که نیروهای خود را نیز از عراق خارج می‌کند.

این اقدام در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن انجام می‌شود که هدف آن پایان دادن به حضور نیروهای خارجی تا سپتامبر ۲۰۲۵ بوده است.

بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ توافقی را برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق و کاهش تدریجی نیروهای این کشور امضا کردند.

بر اساس این توافق، حضور نیروهای ائتلاف در پایگاه‌های اصلی مانند عین‌الاسد در غرب عراق و ویکتوریا در بغداد تا سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید.

حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ آغاز شد. این حضور در سال ۲۰۱۱ برای مدتی کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۴ و با ادعای ظهور گروه تروریستی داعش، نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا دوباره به عراق بازگشتند.

 پارلمان عراق در سال ۱۳۹۸ در مصوبه‌ای رسمی به اخراج نظامیان خارجی از خاک این کشور رأی داد.

این مصوبه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸، تنها چند روز پس از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و شهید ابومهدی المهندس نایب رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق به تصویب رسید؛ عملیاتی که با نقض حریم کشور عراق توسط آمریکا انجام شد.

این مصوبه از دولت وقت عراق می‌خواست تا به حضور تمامی نیروهای نظامی خارجی در خاک این کشور پایان دهد و هرگونه توافق با ائتلاف بین‌المللی را لغو کند.

در این مصوبه تأکید شده بود که برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی، دولت موظف است نیروهای امنیتی عراق را تقویت و برای حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی به آن‌ها تکیه کند. باآنکه این مصوبه با اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان عراق به تصویب رسید، اما آمریکا به آن عمل نکرد.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اسکای نیوز تخلیه پایگاه نظامی آمریکا
پنج ستون اصلی اقتصاد آینده جهان/ رشد ۵ هزار درصدی این کسب و کار‌ها
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پاسخ تند هند به آمریکا: مجبور به خرید از ما نیستید
آمریکا جلوی حمله اوکراین به روسیه را گرفت
ترامپ: یا تحریم‌های شدید علیه روسیه اعمال می‌کنم یا کنار می‌کشم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YYC
tabnak.ir/005YYC