شتاب آمریکا برای تخلیه ۲ پایگاه در عراق

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این شبکه، امروز (یکشنبه)، تصمیم آمریکا را غیرمنتظره توصیف کرد و نوشت که این کشور قصد دارد پایگاه عینالاسد در غرب عراق و پایگاه ویکتوریا در بغداد را به طور کامل تخلیه کند.
بر اساس این گزارش، نیروهای آمریکایی در حال جابهجایی و انتقال به اربیل و یکی از کشورهای همسایه عراق هستند.
این شبکه همچنین افزود که آمریکاییها به مقامات عراقی اطلاع دادهاند روند خروج نیروهای خود را شتاب خواهند داد و حتی زودتر از زمان تعیینشده در توافق دوجانبه از عراق خارج خواهند شد.
این گزارش در حالی منتشر شده است که شبکه عراقی «السومریه» نیز روز جمعه آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق را تأیید کرده بود.این شبکه اشاره کرده بود که آمریکا برای اولین بار نهتنها در حال جابهجایی تجهیزات است، که نیروهای خود را نیز از عراق خارج میکند.
این اقدام در چارچوب توافق میان بغداد و واشنگتن انجام میشود که هدف آن پایان دادن به حضور نیروهای خارجی تا سپتامبر ۲۰۲۵ بوده است.
بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴ توافقی را برای پایان دادن به حضور نظامی آمریکا در عراق و کاهش تدریجی نیروهای این کشور امضا کردند.
بر اساس این توافق، حضور نیروهای ائتلاف در پایگاههای اصلی مانند عینالاسد در غرب عراق و ویکتوریا در بغداد تا سپتامبر ۲۰۲۵ به پایان خواهد رسید.
حضور نیروهای آمریکایی در عراق پس از حمله سال ۲۰۰۳ آغاز شد. این حضور در سال ۲۰۱۱ برای مدتی کاهش یافت، اما در سال ۲۰۱۴ و با ادعای ظهور گروه تروریستی داعش، نیروهای ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا دوباره به عراق بازگشتند.
پارلمان عراق در سال ۱۳۹۸ در مصوبهای رسمی به اخراج نظامیان خارجی از خاک این کشور رأی داد.
این مصوبه در تاریخ ۱۲ دی ۱۳۹۸، تنها چند روز پس از ترور سردار قاسم سلیمانی فرمانده شهید نیروی قدس سپاه و شهید ابومهدی المهندس نایب رئیس سازمان الحشدالشعبی عراق به تصویب رسید؛ عملیاتی که با نقض حریم کشور عراق توسط آمریکا انجام شد.
این مصوبه از دولت وقت عراق میخواست تا به حضور تمامی نیروهای نظامی خارجی در خاک این کشور پایان دهد و هرگونه توافق با ائتلاف بینالمللی را لغو کند.
در این مصوبه تأکید شده بود که برای حفظ امنیت و حاکمیت ملی، دولت موظف است نیروهای امنیتی عراق را تقویت و برای حفاظت از کشور در برابر تهدیدات خارجی به آنها تکیه کند. باآنکه این مصوبه با اکثریت قاطع نمایندگان پارلمان عراق به تصویب رسید، اما آمریکا به آن عمل نکرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.