علی‌اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!

رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در مصاحبه‌ای جدید، به تعریف و تمجید از همتای آمریکایی خود پرداخت و او را «کاملاً شایسته جایزه صلح نوبل» دانست.
علی‌اف: ترامپ واقعاً شایسته جایزه صلح نوبل است!

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ الهام علی‌اف، در مصاحبه‌ای اختصاصی با العربیه انگلیسی که مشروح آن هفته آینده پخش خواهد شد، گفت: «ما همراه با [ارمنستان]، رئیس‌جمهور ترامپ را برای جایزه صلح نوبل معرفی کردیم. او واقعاً شایسته این جایزه است.» تعریف و تمجید علی‌اف از ترامپ در شرایطی صورت گرفته است که ترامپ از زمان ورود مجدد به کاخ سفید، کمک‌های نظامی به رژیم صهیونیستی در جنگ غزه را که به شهادت بیش از ۶۲ هزار فلسطینی و قحطی و آوارگی مردم غزه منجر شده، افزایش داده است. از طرف دیگر، ترامپ چندی پیش در حمایت از رژیم صهیونیستی با بمب‌افکن به سه سایت هسته‌ای ایران تعرض کرد و خساراتی را به تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران وارد کرد. با این‌حال، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در این مصاحبه گفت «او (ترامپ) در آفریقا، آسیا و قفقاز جنوبی معجزه کرد. این ویژگی اوست، طبیعت اوست. او خواهان صلح است.» علی‌اف درباره ترامپ گفت: «او شخصی کاملاً متفاوت از تصویر سنتی رهبران غربی است. بسیار دوستانه است.»

او همچنین رئیس‌جمهور آمریکا را «بسیار سخاوتمند» توصیف کرد و گفت: «او آن‌قدر سخاوتمند بود که همه [این]هدایا را داد، حتی بیشتر از آنچه برنامه‌ریزی شده بود. او واقعاً انسانی است که شایسته قدردانی فراوان است.» در این مصاحبه اختصاصی، علی‌اف تأکید کرد که همیشه نگاه مثبتی نسبت به ترامپ داشته است. علی‌اف در ادامه ادعا‌های ترامپ در خصوص تقلب انتخاباتی در دوره قبل ریاست‌جمهوری آمریکا را تکرار کرد و گفت «نگاه من به او به‌عنوان یک سیاستمدار حتی در دوره اول ریاست‌جمهوری‌اش و مخصوصاً وقتی که با تقلب انتخاباتی نمایندگان دولت پنهان از پیروزی محروم شد و آنها انتخابات را به سرقت بردند، همیشه مثبت بود، هرچند در آن زمان فرصتی برای دیدار نداشتیم.» علی‌اف در ادامه تمجیدهایش از ترامپ گفت که ترامپ پس از شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری، قدرت و کرامت خود را حفظ کرد. وی در این خصوص مدعی شد «در آن مدت که او رئیس‌جمهور نبود، رفتار بسیار شایسته‌ای داشت. شجاعت و کرامت بالایی نشان داد و بازگشت او به آمریکا با تمام موانع و دشمنان، مانند آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا (USAID)، رادیو آزادی و رسانه‌های غربی مانند واشنگتن‌پست، نیویورک‌تایمز، وال‌استریت ژورنال و نیوزویک، با شجاعت و استقامت انجام شد؛ همه علیه او بودند و او را به همان شیوه‌ای که مثلاً مرا بدنام کردند، بدنام می‌کردند. شاید به همان شدت نه، اما به همان روش.»

جمهوری آذربایجان و ارمنستان در تاریخ ۸ آگوست، با میانجی‌گری آمریکا، توافق صلحی را امضا کردند. این توافق شامل ایجاد یک گذرگاه ترانزیتی تحت عنوان «مسیر صلح ترامپ» از ارمنستان برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان بود که مخالفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه را به همراه داشت. ترامپ مدعی است که جنگ اخیر هند و پاکستان را به پایان رسانده است و همچنین مدعی است که فردی بوده که منجر به آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و ایران شده است، اما نگاهی به تمامی این رویداد‌ها نشان می‌دهد که ترامپ نه تنها نقشی در پایان این جنگ‌ها نداشته بلکه به نوعی خود این طرف‌ها به جنگ پایان داده‌اند.

