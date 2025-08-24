En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پرواز مرموز هواپیمای هسته‌ای آمریکا بر فراز گرینلند

به گفته یک کارشناس، یک هواپیمای فرماندهی ارتش آمریکا که قادر به ارتباط با زیردریایی‌های مجهز به سلاح هسته‌ای است، در پروازی «غیرعادی» نزدیک گرینلند ردیابی شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۲۴
| |
2 بازدید
پرواز مرموز هواپیمای هسته‌ای آمریکا بر فراز گرینلند

نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه استقرار هواپیمای فرماندهی هوابرد E-۶B، معروف به مرکوری، را در پایگاه فضایی پیتوفیک در گرینلند تأیید کرد و آن را بخشی از «عملیات‌های عادی» و رزمایش با زیردریایی‌های هسته‌ای در اقیانوس‌های آرام و اطلس دانست.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جیسون فیشر»، سخنگوی نیروی زیردریایی آمریکا، در بیانیه‌ای به نیوزویک گفت: «نیروهای راهبردی دریایی، عملیات جهانی را در هماهنگی با فرماندهی‌های رزمی، نیروهای نظامی، متحدان و کشورهای شریک انجام می‌دهند، حتی در مناطق شمالی دوردست.»

با افزایش حضور روسیه و چین در منطقه قطب شمال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها علاقه خود را به خرید گرینلند ــ قلمروی خودگردان وابسته به دانمارک، متحد ناتو ــ ابراز کرده و آن را موضوعی مربوط به «امنیت ملی و بین‌المللی» دانسته است.

استقرار هواپیمای E-۶B در گرینلند پس از آن بود که ترامپ در واکنش به «اظهارات تحریک‌آمیز» دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در اوایل این ماه گفت که دو زیردریایی هسته‌ای در «مناطق مناسب» مستقر شده‌اند.

همچنین ماه گذشته، یک هواپیمای E-۶B و زیردریایی هسته‌ای حامل موشک بالستیک «یواس‌اس مریلند» در حال فعالیت در اقیانوس اطلس شمالی مشاهده شدند؛ نیروی دریایی آمریکا حضور آن‌ها را تأیید کرد و گفت این اقدامات با هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا برای مقابله با «نگرانی‌های امنیتی مشترک» انجام می‌شود.

به گفته نیروی دریایی آمریکا، هواپیمای E-۶B فرماندهی، کنترل و ارتباط «قابل بقا، قابل اعتماد و پایدار» میان مقامات عالی فرماندهی ملی و نیروهای راهبردی را برقرار می‌کند. ناوگان E-۶B به یگان ارتباطات راهبردی شماره یک در پایگاه نیروی هوایی تینکر در اوکلاهما اختصاص دارد.

این هواپیما می‌تواند از طریق سامانه ارتباطی با فرکانس بسیار پایین و دو آنتن سیمی کششی، پیام‌ها را به زیردریایی‌های هسته‌ای در زیر سطح اقیانوس ارسال کند. طبق گزارش پایگاه نظامی «وار زون»، آنتن اصلی این هواپیما می‌تواند تا پنج مایل باز شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نیروی دریایی آمریکا هواپیمای فرماندهی و ارتباطات گرینلند هواپیمای هسته‌ای خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جنگنده‌های مدرن نیروی دریایی آمریکا/ جنگنده‌ای بهتر از اف ۳۵ + عکس
سقوط اف ۱۸نیروی دریایی آمریکا
ترامپ به دنبال خرید منطقه گرینلند از دولت دانمارک
افشای تقلب در ساخت شناور‌های نیروی دریایی آمریکا
ادعای آمریکا: کشتی ایران را توقیف کردیم
احتمال استفاده ترامپ از قدرت نظامی برای تصاحب گرینلند!
ترامپ باز هم گرینلند را به تصرف نظامی تهدید کرد
ایرانی‌ها نیروی دریایی آمریکا را کلافه کردند
ترامپ: الحاق گرینلند، محقق خواهد شد
آمریکا چه پیشنهادی برای خرید گرینلند می‌دهد؟
بازتاب گسترده ناکامی آمریکا در توقیف نفتکش ایرانی
لغو سفر پمپئو به گرینلند به دلیل تنش با تهران
زندگی پرماجرای یک طرفدار ترامپ در گرینلند
اخراج فرمانده پایگاه آمریکا در گرینلند پس از سفر ونس
اظهار نظر نخست‌وزیر گرینلند درباره پیوستن به آمریکا
آمریکا یک فروند ناوشکن به «باب‌المندب» فرستاد
چرا ترامپ در غصب گرینلند شکت خورد؟!
نمایی از گرینلند
سفری در سرزمین گرینلند
پوتین: ترامپ درباره گرینلند جدی است
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXg
tabnak.ir/005YXg