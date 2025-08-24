نیروی دریایی آمریکا روز پنجشنبه استقرار هواپیمای فرماندهی هوابرد E-۶B، معروف به مرکوری، را در پایگاه فضایی پیتوفیک در گرینلند تأیید کرد و آن را بخشی از «عملیاتهای عادی» و رزمایش با زیردریاییهای هستهای در اقیانوسهای آرام و اطلس دانست.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «جیسون فیشر»، سخنگوی نیروی زیردریایی آمریکا، در بیانیهای به نیوزویک گفت: «نیروهای راهبردی دریایی، عملیات جهانی را در هماهنگی با فرماندهیهای رزمی، نیروهای نظامی، متحدان و کشورهای شریک انجام میدهند، حتی در مناطق شمالی دوردست.»
با افزایش حضور روسیه و چین در منطقه قطب شمال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها علاقه خود را به خرید گرینلند ــ قلمروی خودگردان وابسته به دانمارک، متحد ناتو ــ ابراز کرده و آن را موضوعی مربوط به «امنیت ملی و بینالمللی» دانسته است.
استقرار هواپیمای E-۶B در گرینلند پس از آن بود که ترامپ در واکنش به «اظهارات تحریکآمیز» دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه در اوایل این ماه گفت که دو زیردریایی هستهای در «مناطق مناسب» مستقر شدهاند.
همچنین ماه گذشته، یک هواپیمای E-۶B و زیردریایی هستهای حامل موشک بالستیک «یواساس مریلند» در حال فعالیت در اقیانوس اطلس شمالی مشاهده شدند؛ نیروی دریایی آمریکا حضور آنها را تأیید کرد و گفت این اقدامات با هماهنگی نزدیک با متحدان و شرکا برای مقابله با «نگرانیهای امنیتی مشترک» انجام میشود.
به گفته نیروی دریایی آمریکا، هواپیمای E-۶B فرماندهی، کنترل و ارتباط «قابل بقا، قابل اعتماد و پایدار» میان مقامات عالی فرماندهی ملی و نیروهای راهبردی را برقرار میکند. ناوگان E-۶B به یگان ارتباطات راهبردی شماره یک در پایگاه نیروی هوایی تینکر در اوکلاهما اختصاص دارد.
این هواپیما میتواند از طریق سامانه ارتباطی با فرکانس بسیار پایین و دو آنتن سیمی کششی، پیامها را به زیردریاییهای هستهای در زیر سطح اقیانوس ارسال کند. طبق گزارش پایگاه نظامی «وار زون»، آنتن اصلی این هواپیما میتواند تا پنج مایل باز شود.
