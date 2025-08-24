آمریکا جلوی حمله اوکراین به روسیه را گرفت

« ترامپ خیلی واضح و صریح اعلام کرده است که جنگ اوکراین باید پایان پذیرد. موضع ما فعلا در این مورد تغییر نکرده است.»

مقامات وزارت دفاع آمریکا از اواخر بهار امسال ، اجازه استفاده از موشک های دوربرد ساخت آمریکا را به اوکراین برای حمله به روسیه نداده اند. این بخشی از تلاش ترامپ برای راضی کردن پوتین در گفت و گوهای صلح است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ در گزارشی که شنبه منتشر شده است، آمده که پنتاگون، اوکراین را از استفاده از سیستم های موشکی تاکتیکی موسوم به «آتاکمس» منع کرده است.



دو مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفته اند:« حداقل در یک مورد به علت عدم ارایه اطلاعات و اجزای مربوطه به موشک ها توسط امریکا، اوکراین نتوانست به هدف مورد نظر خود در روسیه حمله کند.»

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به وال استریت ژورنال گفته است:« ترامپ خیلی واضح و صریح اعلام کرده است که جنگ اوکراین باید پایان پذیرد. موضع ما فعلا در این مورد تغییر نکرده است.»