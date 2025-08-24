En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آمریکا جلوی حمله اوکراین به روسیه را گرفت

« ترامپ خیلی واضح و صریح اعلام کرده است که جنگ اوکراین باید پایان پذیرد. موضع ما فعلا در این مورد تغییر نکرده است.»
کد خبر: ۱۳۲۴۴۲۰
| |
678 بازدید

مقامات وزارت دفاع آمریکا از اواخر بهار امسال ، اجازه استفاده از موشک های دوربرد ساخت آمریکا را به اوکراین برای حمله به روسیه نداده اند. این بخشی از تلاش ترامپ برای راضی کردن پوتین در گفت و گوهای صلح است.

به گزارش تابناک به نقل از عصر ایران؛ در گزارشی که شنبه منتشر شده است، آمده که پنتاگون، اوکراین را از استفاده از سیستم های موشکی تاکتیکی موسوم به «آتاکمس» منع کرده است.


دو مقام آمریکایی به وال استریت ژورنال گفته اند:« حداقل در یک مورد به علت عدم ارایه اطلاعات و اجزای مربوطه به موشک ها توسط امریکا، اوکراین نتوانست به هدف مورد نظر خود در روسیه حمله کند.»

کارولین لویت سخنگوی کاخ سفید به وال استریت ژورنال گفته است:« ترامپ خیلی واضح و صریح اعلام کرده است که جنگ اوکراین باید پایان پذیرد. موضع ما فعلا در این مورد تغییر نکرده است.»

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
ترامپ آمریکا اوکراین موشک موشک دوربرد خبر فوری
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پنتاگون مانع حمله اوکراین به عمق خاک روسیه‌ شد
افشای اسنادی از نحوه دیدار ترامپ و پوتین
ضد و نقیض‌های ترامپ: زلنسکی نباید به مسکو حمله کند!
پوتین: آماده از سرگیری همکاری‌ها با آمریکا هستیم
واکنش‌ها در روسیه و اروپا به نشست ترامپ و پوتین
جزئیات نخستین تماس تلفنی ترامپ و پوتین
عکس: قرار گرفتن نقشه بزرگ اوکراین در کاخ سفید
با وجود بی‌اعتنایی ترامپ، زلنسکی از ترامپ و مردم آمریکا تشکر کرد!
کاخ سفید از توافق صلح بین روسیه و اوکراین خبر داد!
ترامپ: زلنسکی «دیکتاتور» است!
عکس: تیپ زلنسکی هنگام ورود به کاخ سفید!
اوکراین موشک مشهور روسیه را شکار کرد؟
اوکراین: ترامپ تنها کسی است که پوتین از او می‌ترسد
مشاور ترامپ: اوکراین باید مرزهای جدید خود را بپذیرد
زلنسکی از ترامپ عذرخواهی کرد
ترامپ: در شش ماه، ۶ جنگ را پایان دادم!
خشم بی‌انتهای ترامپ از زلنسکی و بایدن
اوکراین: ترامپ هیچ فشاری بر زلنسکی وارد نکرد
اوکراین از موشک جدید «فلامینگو» رونمایی کرد
ترامپ: اکنون زمان صلح است
زلنسکی پایان جنگ را اعلام کرد
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXc
tabnak.ir/005YXc