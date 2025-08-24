En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به مکانیسم ماشه ندارند.
کد خبر: ۱۳۲۴۴۱۹
| |
632 بازدید
پاسخ قاطع ایران به نمایش سیاسی اروپا در برجام

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تحرکات سه کشور اروپایی برای فعال‌سازی مکانیسم موسوم به ماشه، تصریح کرد: این حربه‌ی بی‌پایه و اساس، هیچ وجاهت حقوقی و سیاسی در قبال جمهوری اسلامی ایران ندارد و اروپایی‌ها کوچک‌ترین صلاحیتی برای توسل به آن ندارند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی با تأکید بر اینکه وزارت امور خارجه مجری سیاست‌های کلان نظام و مصوبات مجلس است، خاطرنشان کرد: تروئیکای اروپایی با نقض آشکار تعهدات خود و پیروی کورکورانه از آمریکا، نه تنها مشروعیتی برای استفاده از سازوکارهای برجامی ندارد، بلکه باید پاسخگوی بدعهدی‌های خود باشد.

عزیزی هشدار داد: به جای تهدید و نمایش‌های سیاسی، بهتر است این کشورها تعهدات معوق خود را اجرا کنند؛ چرا که هر اقدام نسنجیده، خصمانه و غیرمسئولانه علیه ایران، بی‌تردید دشمنی آشکار با ملت ایران تلقی شده و با واکنش فوری و قاطع جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: ملت ایران هیچ‌گاه در برابر زورگویی و باج‌خواهی سر فرود نیاورده و نخواهد آورد؛ اقدام متقابل و بازدارنده در برابر هر حرکت خصمانه، حق مسلم و غیرقابل مذاکره ملت ایران است.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا مکانیسم ماشه خبر فوری ایران کمیسیون امنیت ملی
عکس: شمایل عجیب برادر رئیس جمهور اسبق
عکس:سکه ولایتعهدی امام رضا(ع)
وعده های پوشالی، عمل هیچ/کرمان موتور در تله بی اعتمادی مشتریان
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
واکنش «اولیانوف» به تهدید تروئیکای اروپایی علیه ایران
قمار اروپا با کارت سوخته مکانیسم ماشه
پیشنهاد اروپا برای تمدید مهلت مکانیسم ماشه به ایران
خط و نشان آلمان برای ایران: دیپلماسی یا اسنپ‌بک
ایران: تروئیکای اروپا حق فعال‌سازی مکانیسم ماشه را ندارد
الجزیره: ایران مکانیسم حل اختلاف را فعال کرده است
هشدار دیپلمات اروپایی درباره فعالسازی «مکانیسم ماشه»
چرا اروپا نمی تواند و نباید از «مکانیسم ماشه» استفاده کند؟
واکنش کوثری به فعال سازی مکانیسم ماشه
وال‌استریت‌ژورنال مدعی شد: احتمال بالای فعال‌سازی ماشه
تکرار مواضع ضدایرانی آلمان
امنیت خلیج فارس اهرم بازدارنده ایران در برابر دشمنان است
ماجرای انزوای اروپا و پیامدهای هسته‌ای برای ایران
زمان مذاکرات ایران با نمایندگان اروپایی اعلام شد
روسیه :فعال‌سازی «مکانیسم ماشه» مبنای حقوقی ندارد
واکنش سازمان ملل به فعال‌سازی مکانیسم ماشه علیه ایران
حمایت آمریکا از فعال سازی «مکانیسم ماشه» در برجام
بررسی احتمال فعال‌شدن «مکانیسم ماشه» در مجمع تشخیص
کیهان: مکانیسم ماشه، تهدیدی توخالی یا اهرم فشار!
اینفوتابناک | مکانیسم ماشه چیست؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
شبکه عربی: این موشک قاره پیمای ایران 12000 کیلومتر برد و 16 ماخ سرعت دارد!
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
اگر اسرائیل بانک اهداف جدیدش را فقط با حمله نظامی بتواند بزند، جنگ می‌شود
حضور سردار قاآنی همراه سپاه قدس در جمهوری آذربایجان
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
درس‌هایی که عربستان و امارات از جنگ ایران و اسرائیل گرفتند/ اعراب دیگر نظاره گر نخواهند بود
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد
واکنش تند ابوعزرائیل به برخورد با پرچم ایران
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
حمله توهین‌آمیز چهره نزدیک به جلیلی به پزشکیان: اصرار دارد که نفهمد!  (۲۵۲ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
من یک آخوندم! می‌گند پول مملکت را من خوردم  (۱۰۶ نظر)
رانت خانوادگی در رأس مدیریت؛ معمای انتصاب همسر سلحشوری در نفت  (۱۰۱ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۹ نظر)
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران  (۸۳ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
دورنمای ساختمان سازی در نبود افغان‌ها / کارگران ایرانی جایگزین اتباع می‌شوند؟  (۶۷ نظر)
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است  (۶۰ نظر)
مجری صداوسیما به خاطر آرایش کنار گذاشته شد؟!  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YXb
tabnak.ir/005YXb