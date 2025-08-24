En
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد

بورس انرژی ایران شرایط شرکت‌های واردکننده بنزین سوپر را اعلام کرد.
مشخصات کیفی بنزین سوپر وارداتی اعلام شد

شرکت بورس انرژی ایران اعلام کرد: در اجرای ماده 9 آئین‌نامه اجرایی تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1403 کل کشور، وزارت نفت شیوه‌نامه تامین و توزیع بنزین ویژه (سوپر) را طی نامه شماره 547393 در تاریخ6 بهمن 1403 به بورس انرژی ایران ابلاغ کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در این شیوه‌نامه بنزین سوپر با رعایت استاندارد یورو پنج، استاندارد ملی 22920 و درجه اکتان بیشتر و مساوی 95 به عنوان بنزین «ویژه» تعریف شده است. 

هم‌چنین مجوز واردات و توزیع این فرآورده توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای اشخاص حقوقی واجد شرایطی که درخواست خود را در درگاه ملی مجوزها ثبت کنند، صادر می‌شود.براساس این گزارش، سابقه کاری حداقل سه سال مرتبط با یکی از فعالیت‌های صادرات، واردات، تولید یا توزیع فرآورده‌های نفتی از جمله شرایط لازم برای درخواست مجوز واردات است. 

انعقاد قرارداد معتبر (واگذاری مدیریت زنجیره تامین و توزیع فرآورده‌های نفتی) با شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز یکی از شرایط لازم برای ثبت درخواست مجوز توزیع در درگاه ملی مجوزها است و مدت اعتبار مجوزهای مذکور حداکثر یکساله با قابلیت تمدید است.

قیمت‌گذاری رقابتی برای عرضه بنزین ویژه به مصرف‌کنندگان نهایی توسط دارنده مجوز توزیع مجاز است و وزارت نفت و شرکت‌های تابعه ذی‌ربط مجاز به دخالت در امر قیمت‌گذاری نیستند.

در حال حاضر زیرساخت‌‎های مناسب در رینگ بین‌‎الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران وجود دارد و این بورس آمادگی کامل را در خصوص برگزاری عرضه بنزین ویژه (سوپر) دارد.

