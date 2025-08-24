«الهام علیاف» رئیسجمهور جمهوری آذربایجان در اظهاراتی تازه، به تمجید از «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا روی آورد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، علیاف در گفتوگو با شبکه اماراتی «العربیه» گفت: «به همراه ارمنستان، رئیسجمهور ترامپ را برای جایزه صلح نوبل نامزد کردهایم. او واقعاً شایسته این عنوان است.»
وی گفت: «او در آفریقا، آسیا و قفقاز جنوبی معجزهای رقم زد. این شخصیت اوست، این طبیعت اوست. او خواهان صلح است.»
علیاف با توصیف ترامپ بهعنوان فردی «بسیار سخاوتمند»، افزود : «او حتی بیش از آنچه برنامهریزی شده بود، بخشش داشت. او فردی است که سزاوار قدردانی فراوان است.»
رئیسجمهور آذربایجان در ادامه خاطرنشان کرد که دیدگاهش نسبت به ترامپ همواره مثبت بوده است. او گفت: «حتی در دور نخست ریاستجمهوری او که فرصت دیدار نداشتیم، نگرشم نسبت به او مثبت بود. بهویژه وقتی با تقلب انتخاباتی نمایندگان دولت پنهان از انتخاب شدن محروم شد. آنها پیروزی او را ربودند.»
علیاف اضافه کرد: «در دورانی که او رئیسجمهور نبود نیز رفتاری بسیار شرافتمندانه داشت و شجاعت و وقار نشان داد. او در آمریکا با همه موانع و رسانههای دروغین مثل واشنگتنپست، نیویورکتایمز، والاستریت ژورنال و نیوزویک مبارزه کرد؛ این رسانهها مرا نیز شیطانی جلوه دادند.»
این اظهارات پس از توافق صلح ۸ اوت میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان با میانجیگری آمریکا مطرح میشود. بر اساس این توافق، مسیر ترانزیتی برای اتصال جمهوری آذربایجان به نخجوان از خاک ارمنستان ایجاد خواهد شد.
علیاف و «نیکول پاشینیان» نخستوزیر ارمنستان پس از امضای این توافق به فهرست مقاماتی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی پیوستند که ترامپ را سزاوار دریافت جایزه صلح نوبل میدانند.
به ادعای ترامپ، او در توافق صلح میان کنگو و رواندا، برقراری آتشبس میان هند و پاکستان و میانجیگری در تنشهای کامبوج و تایلند نقش ایفا کرده بود.
هرچند مقامات برخی از این کشورها، از جمله هند، ادعای ترامپ را رد کردهاند.
