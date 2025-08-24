En
نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترینِ بندگانْ نزد خدایم/سال ۱۳۸۲

این‌نوحه سال ۱۳۸۲ توسط سعید حدادیان در حسینیه صنف لباس‌فروشان ارائه شده است.
نوحه‌های قدیمی: اگرچه بدترین بندگان نزد خدایم/سال ۱۳۸۲

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، صبح روز سی‌ام صفر سال ۱۳۸۲ که مراسم عزاداری برای امام رضا (ع) در حسینیه صنف لباس‌فروشان بازار تهران جریان داشت، پس از روضه و نوحه‌خوانی حاج‌منصور ارضی، حاج‌سعید حدادیان به واحدخوانی پرداخت و سینه‌زنان با ضرباهنگ واحد تند سینه‌زنی کردند.

تا به حال، نوحه‌های زیر در قالب پرونده «نوحه‌های قدیمی» منتشر و مرور شده‌اند:

* «نوحه‌های قدیمی: چشمان ماه و خورشید و کوکب/محو جمال طفلان زینب»

* «نوحه‌های قدیمی: خاک گرم کربلا لاله‌گون گردید/نوگل باغ حسن غرق خون گردید»

* «نوحه‌های قدیمی: زینبم جان اوستی یم جانانی گوزلر گوزلریم/مرثیه‌ای از نوارکاست «زینب زینب»»

* «نوحه‌های قدیمی: می‌روی می‌بری جانم از پیکرم/کمی آهسته‌تر هستی مادرم»

* «نوحه‌های قدیمی: شد علمدار کاروان یکَه بانوی قهرمان»

* «نوحه‌های قدیمی: یا اخا دستی برون از خاک کن/اشک چشم زینب‌ات را پاک کن»

* «نوحه‌های قدیمی: ای دل دلشکستگان عاشق و مبتلای تو/حسینیه پنبه‌چی، سال ۱۳۷۸»

در ادامه نوحه واحد سعید حدادیان را که مربوط به امام رضا (ع) و سپس حضرت ابالفضل العباس (ع) است، می‌شنویم:

شهادت امام رضا شهادت امام رضا(ع) سعید حدادیان مداحی نوحه نوحه خوانی سینه‌زنی عزاداری عزاداری صفر
پیامبر اکرم: دیده‌بانی هستم که دشمن را می‌بیند و قوم خود را از خطر آگاه می‌کند/فرزندانتان را زیاد ببوسید!
ماجرای کفشداری ۱۱ حرم امام رضا (ع)/«گرفته کفشداری جای کفش انگار پایم را»
ترور شخصیت امام مجتبی پیش از شهادت و شباهتش با شرایط امروز/حسن بن‌ علی ۱۲ هزار جنگجوی فدایی داشت
