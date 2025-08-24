به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، صبح روز سیام صفر سال ۱۳۸۲ که مراسم عزاداری برای امام رضا (ع) در حسینیه صنف لباسفروشان بازار تهران جریان داشت، پس از روضه و نوحهخوانی حاجمنصور ارضی، حاجسعید حدادیان به واحدخوانی پرداخت و سینهزنان با ضرباهنگ واحد تند سینهزنی کردند.
تا به حال، نوحههای زیر در قالب پرونده «نوحههای قدیمی» منتشر و مرور شدهاند:
در ادامه نوحه واحد سعید حدادیان را که مربوط به امام رضا (ع) و سپس حضرت ابالفضل العباس (ع) است، میشنویم:
